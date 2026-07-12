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ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin ön otopsi sonucu açıklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin ön otopsi sonucu açıklandı

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin ön otopsi bulguları açıklandı. Washington DC Adli Tıp Kurumu'nun ön incelemesine göre 71 yaşındaki Graham'ın ölümünün aterosklerotik kardiyovasküler hastalığa bağlı gelişen aort diseksiyonundan (aort yırtılması) kaynaklandığı bildirildi.

71 yaşında hayatını kaybeden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin ön otopsi bulguları kamuoyuyla paylaşıldı. Washington DC Adli Tıp Kurumu'nun ön incelemesine göre Graham'ın ölümünün aterosklerotik kardiyovasküler hastalığa bağlı gelişen aort diseksiyonundan (aort yırtılması) kaynaklandığı belirtildi. Ölüm nedenine ilişkin nihai değerlendirme ise ölüm belgesinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

Lindsey Graham ve Donald Trump (Reuters)Lindsey Graham ve Donald Trump (Reuters)

ÖN OTOPSİ BULGULARI AÇIKLANDI

Washington Times'ın aktardığı bilgilere göre Senatör Graham'ın ofisinden yapılan açıklamada, Washington DC Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre ölümün aterosklerotik kardiyovasküler hastalığa bağlı gelişen aort diseksiyonu (aort yırtılması) sonucu meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, ölüm belgesinin tamamlanmasının ardından nihai değerlendirmenin kesinleşeceği kaydedildi.

ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin ön otopsi sonucu açıklandı - 1

İLK AÇIKLAMADA "ANİ RAHATSIZLIK" DENİLMİŞTİ

Graham'ın ofisi, ilk açıklamasında Cumhuriyetçi senatörün 11 Temmuz Cumartesi akşamı kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Graham'ın ailesinin gösterilen destek ve edilen dualar için teşekkür ettiği, bu süreçte özel hayatlarına saygı gösterilmesini istediği belirtildi.

SON ZİYARETİNİ ANKARA'YA YAPMIŞTI

ABD'li senatörün son yurt dışı ziyaretlerinden biri, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya olmuştu.

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İRAN'DA İÇ SAVAŞ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Lindsey Graham, İran'daki mevcut rejimi hedef alan açıklamalarında açıkça iç savaş ve silahlanma çağrısında bulunmuştu.

Graham, "Eğer ben Başkan Trump olsaydım veya İsrail olsaydım, İran halkına silah verirdim ki sokaklara silahlı çıkıp savaşı İran'ın içine taşısınlar" ifadelerini kullanmıştı.

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GAZZE İÇİN NÜKLEER SİLAH ÇIKIŞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ABD'li senatör, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye düzenlediği atom bombası saldırılarıyla kıyaslayarak İsrail'in savaşı kazanmak için nükleer silah kullanabileceğini savunmuştu.

"Sadece Gazze'yi dümdüz edin" ifadelerini kullanan Graham, İsrail'in "gereken her şeyi yapma hakkı olduğunu" söylemiş, açıklamaları uluslararası kamuoyunda geniş tepki toplamıştı.

ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin ön otopsi sonucu açıklandı - 2

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TASARISI HAZIRLAMIŞTI

Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrasında da Türkiye karşıtı girişimleriyle gündeme gelmişti.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan yaptırım paketinde Türkiye'yi hedef alan ağır yaptırım maddelerine yer verilmişti.

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