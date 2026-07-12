ABD'li Senatör Lindsey Graham öldü! Açıklama geldi: Ani bir rahatsızlık

" 11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu zor dönemde edilen dualar için teşekkür ediyor ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor"

İRAN'DA İÇ SAVAŞ ÇIKARMA PLANI

ABD'li Senatör Lindsey Graham, İran'daki mevcut rejimi hedef alarak açıkça iç savaş ve silahlanma çağrısında bulunmuştu.

Graham yaptığı açıklamada "Eğer ben Başkan Trump olsaydım veya İsrail olsaydım, İran halkına silah yüklerdim ki sokaklara silahlı çıkıp savaşı İran'ın içine taşısınlar." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL'E "GAZZE'DE NÜKLEER SİLAH KULLANIN" MESAJI

ABD'li Senatör Graham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Japonya'daki Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlediği nükleer saldırılara benzeterek, İsrail'in de savaşı kazanmak için nükleer silah kullanma hakkı olduğunu ima etmişti.

"GAZZE'Yİ DÜMDÜZ EDİN"

Dünyanın İsrail'in Gazze'ye saldırılarını anlamadığını savunan Graham,"Sadece (Gazze'yi) dümdüz edin. Berlin'i dümdüz ettik, Tokyo'yu dümdüz ettik. Biz Japonya'da terör rejimini bitirmek için atom bombası atarken yanlış mıydık? Bana göre, İsrail olsaydım aynı yolu izler aynı şeyi yapardım. Askeri zafer olmadan, radikalizmi kırma umudu da yoktur. Biz Almanya'yı yerle bir ettik, Japonya'yı yerle bir ettik. Çoğu Cumhuriyetçi benim gibi düşünüyor." açıklamasında bulundu.

"İkinci Dünya Savaşında, Hiroşima ve Nagazaki'ye bomba atarak savaşı sonlandırmaya karar verdik. Bu doğru bir karardı." diye konuşan Graham, "İsrail, Yahudi bir devlet olarak ayakta kalabilmen için gereken her şeyi yapmaya hakkın var." ifadelerini kullandı.