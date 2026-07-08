CANLI YAYIN

Venezuela'da deprem bilançosu ağırlaşıyor! Can kaybı 3 bini aştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Venezuela'da deprem bilançosu ağırlaşıyor! Can kaybı 3 bini aştı

Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez 3 bin 811'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında deprem felaketine ilişkin son rakamları paylaştı.

Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 126 artarak 3 bin 811'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

Çifte deprem nedeniyle 17 bin 907 kişinin evsiz kaldığını ifade eden Rodriguez, Venezuela'da şu anda 4 bin 388 uluslararası arama kurtarma görevlisinin bulunduğunu, silahlı kuvvetler, polis, belediye, itfaiye ve sivil savunma ekipleriyle birlikte toplam 30 bin 76 personelin sahada görev yaptığını söyledi.

Eğitim Bakanı Hector Rodriguez de yaptığı açıklamada, en az 16 bin 686 kişinin Venezuela hükümeti tarafından kurulan 87 geçici barınma merkezinde kaldığını duyurdu.

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Foto: Reuters) Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Foto: Reuters)

TÜRKİYE'NİN VENEZUELA'YA DESTEĞİ

Türk Kızılay, depremden en çok etkilenen La Guaira'nın Playa Grande bölgesinde kurulan çadır kampta, Venezuela Kızılhaçı ile işbirliğinde 500 hijyen paketini ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da deprem felaketinden etkilenen Venezuela'ya çok sayıda ekipman ve insani yardım desteğinde bulunmuştu.

ARDI ARDINA MEYDANA GELEN DEPREMLER FELAKETE YOL AÇMIŞTI

Venezuela 24 Haziran'da önce 7.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, yalnızca 39 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana gelmişti. Depremler ülkenin farklı kesimlerinde yıkıma yol açmıştı. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan önceki açıklamada, ölü sayısı 3 bin 535, yaralı sayısı ise 16 bin 740 olarak ifade edilmişti.

La Guairada taş üstünde taş kalmadıLa Guairada taş üstünde taş kalmadı LA GUAİRA'DA TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI
Türk kahramanlara anlamlı onurTürk kahramanlara anlamlı onur TÜRK KAHRAMANLARA ANLAMLI ONUR
Venezueladaki deprem felaketinde mucizevi kurtuluş! 8. günde enkazdan sağ salim çıkarıldıVenezueladaki deprem felaketinde mucizevi kurtuluş! 8. günde enkazdan sağ salim çıkarıldı VENEZUELA'DAKİ DEPREM FELAKETİNDE MUCİZEVİ KURTULUŞ! 8. GÜNDE ENKAZDAN SAĞ SALİM ÇIKARILDI

Önceki haber
Yunan Miçotakis NATO Zirvesi'nde haddini aştı: Ülkem Türkiye tarafından savaş tehdidi altında
Yunan Miçotakis NATO Zirvesi'nde haddini aştı: Ülkem Türkiye tarafından savaş tehdidi altında
Pakistan'da kargo uçağı radardan kayboldu
Sonraki haber
Pakistan'da kargo uçağı radardan kayboldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın