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İran lideri Hamaney, babasının öldürülmesinin "intikamının" alınacağı sözünü verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İran lideri Hamaney, babasının öldürülmesinin "intikamının" alınacağı sözünü verdi

İran lideri Mücteba Hamaney, İran’ın eski lideri Ali Hamaney’in cenaze ve defin töreni dolayısıyla yayımladığı mesajda, babasının intikamının alınacağına söz vererek, “İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir.” dedi.

Hamaney'in sosyal medya hesaplarından, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreniyle ilgili mesaj yayımlandı.

Hamaney mesajında, "İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Ali Hamaney'in cenaze töreninden (AFP)Ali Hamaney'in cenaze töreninden (AFP)

Mesajında ayrıca, babası Ali Hamaney'in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurgulayan Hamaney, şunları aktardı:

"Suçlu katillerden her iki savaştaki şehitlerin ve senin temiz kanının intikamını alacağımıza söz veriyoruz. Baştan sona listede olan bu suçlular, yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek. Onlar bu işin şahsım veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını bilmeli. Biz olsak da olmasak da bu konu gerçekleşecek."

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