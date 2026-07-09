NATO'nun sonuç bildirgesi Rusya ve Çin'i rahatsız etti

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesi ve ittifakın Rusya ile Çin'e yönelik mesajları, Moskova ve Pekin'in tepkisini çekti. Kremlin, NATO'nun Ukrayna'ya yönelik olası adımlarına ilişkin sert uyarılarda bulunurken, Çin ise ittifakı "Soğuk Savaş zihniyetini sürdürmek" ve "Çin tehdidi söylemini körüklemekle" suçladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarının savaşı sona erdireceği yönündeki değerlendirmesinin yanlış bir algıya dayandığını söyledi. Peskov ayrıca, Ukrayna üzerinde olası bir uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin NATO'nun çatışmalara doğrudan müdahil olması anlamına geleceğini belirtti. Rus sözcü, bunun Moskova'nın savaşın başından bu yana engellemeye çalıştığı en kritik senaryolardan biri olduğunu vurgulayarak, Rus ordusunun böyle bir gelişmeyi önlemeyi hedeflediğini ifade etti.