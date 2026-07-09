NATO'nun sonuç bildirgesi Rusya ve Çin'i rahatsız etti
Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesi ve ittifakın Rusya ile Çin'e yönelik mesajları, Moskova ve Pekin'in tepkisini çekti. Kremlin, NATO'nun Ukrayna'ya yönelik olası adımlarına ilişkin sert uyarılarda bulunurken, Çin ise ittifakı "Soğuk Savaş zihniyetini sürdürmek" ve "Çin tehdidi söylemini körüklemekle" suçladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarının savaşı sona erdireceği yönündeki değerlendirmesinin yanlış bir algıya dayandığını söyledi.
Peskov ayrıca, Ukrayna üzerinde olası bir uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin NATO'nun çatışmalara doğrudan müdahil olması anlamına geleceğini belirtti.
Rus sözcü, bunun Moskova'nın savaşın başından bu yana engellemeye çalıştığı en kritik senaryolardan biri olduğunu vurgulayarak, Rus ordusunun böyle bir gelişmeyi önlemeyi hedeflediğini ifade etti.
PEKİN'DEN NATO'YA: "ÇİN TEHDİDİ" SÖYLEMİNİ BIRAKIN
Rusya'nın ardından Çin de NATO'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında NATO'nun "Soğuk Savaş zihniyetinden vazgeçmesi" gerektiğini söyledi.
Mao, NATO'nun bölgesel bir savunma ittifakı olduğunu hatırlatarak, "Çin'i sürekli suçlamayı bırakmalı." dedi.
Çin'in dünya barışı için çalışan bir ülke olduğunu savunan Mao, "Çin hiçbir ülkeyi tehdit etmiyor ve Avrupa-Atlantik güvenliği açısından da herhangi bir tehdit oluşturmuyor." ifadelerini kullandı.
Pekin yönetimi, NATO'ya ayrıca "sözde Çin tehdidi" söylemini körüklemekten vazgeçme çağrısı yaptı.
ANKARA ZİRVESİ'NDE ASYA-PASİFİK HAMLESİ PEKİN'İ RAHATSIZ ETTİ
Çin'in açıklamaları, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ankara'daki zirve kapsamında Asya-Pasifik ortaklarıyla gerçekleştirdiği toplantının hemen ardından geldi.
Toplantıya; Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Avustralya Savunma Sanayii Bakanı Pat Conroy, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Chris Penk katıldı.
NATO üyesi olmamalarına rağmen Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın 2022 yılından bu yana ittifak zirvelerine düzenli olarak davet edilmesi, Pekin tarafından dikkatle takip ediliyor.
GERİLİM YENİ BİR CEPHEYE TAŞINIYOR
Rusya'nın Ukrayna savaşı üzerinden NATO'ya yönelik uyarıları ile Çin'in İttifak'ın Asya-Pasifik'teki faaliyetlerine yönelik sert tepkisi, Moskova ve Pekin'in NATO'nun genişleyen güvenlik stratejisine karşı ortak rahatsızlığını bir kez daha ortaya koydu.
Ankara Zirvesi sonrasında peş peşe gelen açıklamalar, Rusya ile Çin'in NATO'ya karşı söylemlerini sertleştirdiğini gösterirken, Avrupa'dan Asya-Pasifik'e uzanan güvenlik rekabetinin önümüzdeki dönemde daha da derinleşebileceğine işaret ediyor.