ABD'den Almanya'ya Tomahawk füzesi onayı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Almanya'ya Tomahawk seyir füzelerinin satışına onay verdiğini açıkladı. Merz'in açıklaması, daha önce bu füzelerin Almanya'ya konuşlandırılmasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin ardından geldi.

Merz, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ABD yönetimiyle yapılan görüşmelere işaret ederek, Parlamento'da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'daki NATO Zirvesi'nin oturum aralarında ABD yönetimiyle anlaşmaya vardık. Buna göre Amerikan yapımı Tomahawk füzelerini satın alacağız ve bu füzeler Almanya'ya konuşlandırılacak."