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Macron'un Şam ziyareti sırasında patlama! Konakladığı otele yakın noktada güvenlik alarmı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Macron'un Şam ziyareti sırasında patlama! Konakladığı otele yakın noktada güvenlik alarmı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyareti sırasında Suriye'nin başkentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Elysee Sarayı'ndan ilk açıklama geldi.

Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi.

ŞAM'DA MACRON'UN KALDIĞI OTELİN YAKININDA PATLAMA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam'ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.

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Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Patlamaların ardından bölgedeki yollar trafiğe kapatılırken, güvenlik güçleri geniş çaplı önlem aldı.

Reuters muhabiri de patlama seslerini duyduğunu aktarırken, olay yerinden dumanların yükseldiğini bildirdi.

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ŞARA CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NA SIĞINDI

Suriye Devlet Televizyonu: Şam'da patlama seslerinin duyulmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

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Elysee Sarayı'ndan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada Macron'un herhangi bir patlama sesi duymadığı ve patlamadan etkilenmediği ifade edildi.

MACRON'UN ZİYARETİ SÜRÜYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından Şam'ı ziyaret eden ilk Avrupa Birliği lideri olarak pazartesi günü Suriye'ye gitmişti.

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Patlamaların nedeni ve olası can kaybına ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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