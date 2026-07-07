Macron'un Şam ziyareti sırasında patlama! Konakladığı otele yakın noktada güvenlik alarmı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyareti sırasında Suriye'nin başkentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Elysee Sarayı'ndan ilk açıklama geldi.
Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam'ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Patlamaların ardından bölgedeki yollar trafiğe kapatılırken, güvenlik güçleri geniş çaplı önlem aldı.
Reuters muhabiri de patlama seslerini duyduğunu aktarırken, olay yerinden dumanların yükseldiğini bildirdi.
ŞARA CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NA SIĞINDI
Suriye Devlet Televizyonu: Şam'da patlama seslerinin duyulmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.