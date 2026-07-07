Macron'dan Şam ziyareti: Şara ile Emevi Camisi'ni gezdi

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şara ve Macron'un Emevi Camisi'ni de kapsayan turunun ardından, Suriye liderinin konuk cumhurbaşkanı onuruna Eski Şam'daki bir restoranda akşam yemeği verdiğini belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransız mevkidaşı Macron'u başkent Şam'da ağırladı. (AA)

Zeydan, söz konusu ziyaretin Suriye'nin 8 Aralık 2024'ten bu yana içinde bulunduğu "güvenlik ve istikrar ortamının somut bir göstergesi" olduğunu belirterek, bunun "Suriye'nin istikrarını hedef alanlara pratik bir yanıt" teşkil ettiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün gerçekleştirdiği bu ziyaretle, yaklaşık 18 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu.