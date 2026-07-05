Macron Suriye’yi ziyaret edecek! Şara ile görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yakın zamanda Suriye’ye resmi bir ziyaret düzenleyecek. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Macron görüşmesinde bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler ile çeşitli alanlardaki ikili iş birliği imkanları ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda Suriye'ye resmi bir ziyaret düzenleyeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikili ilişkileri geliştirmek ve ortak ilgi alanına giren konuları ele almak üzere yakın zamanda Suriye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Müdürlük, Cumhurbaşkanı Macron'a ziyaretinde Fransız yatırımcılar ve şirket temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetin eşlik edeceğini aktararak, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Macron'un iki ülke heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştireceğini belirtti.

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler ile çeşitli alanlardaki ikili iş birliği imkanları ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılması bekleniyor.

