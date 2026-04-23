FBI devreye girdi! ABD’de bilim insanları birer birer kayboluyor
ABD’de 2023’ten bu yana uzay ve nükleer alanlarla bağlantılı en az 10 bilim insanının kaybolması veya ölmesi üzerine başlatılan soruşturma genişletildi. FBI öncülüğünde yürütülen incelemede tüm ihtimaller değerlendiriliyor.
ABD'de son yıllarda peş peşe yaşanan bilim insanı kayıpları ve ölümleri, federal düzeyde geniş kapsamlı bir soruşturmayı beraberinde getirdi. Olayların farklı zamanlarda yaşanmasına rağmen benzer alanlarda çalışan kişileri kapsaması sürecin daha dikkatli incelenmesine neden oldu.
ART ARDA GELEN VAKALAR, DİKKAT ÇEKEN ORTAK NOKTA
ABD basınında yer alan bilgilere göre, 2023'ten bu yana uzay ve nükleer araştırmalarla bağlantılı en az 10 kişinin kaybolduğu ya da hayatını kaybettiği bildirildi. Bu kişilerin bazıları doğrudan bilim insanı, bazıları ise ilgili kurumlarda görev yapan personeldi.
Vakaların farklı zaman dilimlerine yayılması ve birbirinden kopuk görünmesi, başlangıçta olayların bağımsız olduğu yönünde değerlendirilmesine yol açtı. Ancak sayı arttıkça bu yaklaşım yeniden gözden geçirildi.
BEYAZ SARAY'DAN MESAJ: "HİÇBİR İHTİMAL GÖZ ARDI EDİLMEYECEK"
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yönetimin Federal Bureau of Investigation ve diğer kurumlarla birlikte çalıştığını açıkladı. Leavitt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu vakalarla ilgili ciddi ve meşru sorular var. Olası bağlantıları ortaya çıkarmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeyecek."
ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan Perşembe günü gazetecilere konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu konuyla ilgili bir toplantıdan yeni çıktım, yani oldukça ciddi bir konu. Umarım tesadüftür... ama aralarında çok önemli kişiler de vardı ve bunu inceleyeceğiz."
ÇOK KURUMLU YAPI: KİMLER SÜRECE DAHİL?
Soruşturma, FBI öncülüğünde yürütülüyor. Sürece şu kurumlar da aktif olarak katılıyor:
- NASA
- ABD Enerji Bakanlığı ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA)
- Savunma Bakanlığı (Pentagon)
- Eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri
FBI ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Enerji Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte cevaplar bulmak için çalışıyoruz." denildi.
İLK VAKALAR 2023'E UZANIYOR
Zincirin başlangıcı olarak 30 Temmuz 2023'te hayatını kaybeden NASA Jet İtki Laboratuvarı bilim insanı Michael David Hicks'in ölümü gösteriliyor. 59 yaşındaki Hicks'in ölüm nedeni açıklanmadı. Kızı Julia Hicks, babasının sağlık sorunları bulunduğunu ve olayın spekülasyonlarla ilişkilendirilmesine anlam veremediğini söyledi.
DİKKAT ÇEKEN VAKALAR TEK TEK İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında öne çıkan bazı olaylar şöyle:
- William McCasland: 68 yaşındaki emekli Hava Kuvvetleri generali, New Mexico'nun Albuquerque kentinde kayboldu. Evden telefonunu ve saatini almadan ayrıldığı belirtildi. Daha önce Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı gibi kritik kurumlarda görev yaptı.
- Monica Reza: NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı ile bağlantılı bilim insanı, 2025 Haziran'ında Kaliforniya'da yürüyüş sırasında kayboldu. İleri metalurji projelerinde çalışıyordu.
- Melissa Casias ve Anthony Chavez: Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ile bağlantılı çalışanların kaybolması, bölgedeki endişeleri artırdı.
Bunun yanı sıra son üç yıl içinde benzer alanlarla bağlantılı başka ölümler ve kayıplar da kayıtlara geçti.
NASA'DAN AÇIKLAMA: "ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ YOK"
NASA, yürütülen soruşturmaya destek verdiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, "Şu anda NASA ile ilgili hiçbir şey ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu göstermiyor." ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama, mevcut bulguların sınırlı olduğunu ortaya koydu.
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
ABD'de bilim dünyasını sarsan bu olaylar zinciri hem ulusal güvenlik hem de kamuoyu açısından önemini koruyor. Soruşturma sürerken, olayların tesadüf mü yoksa organize bir sürecin parçası mı olduğu sorusu hala yanıt bekliyor.