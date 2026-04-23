FBI devreye girdi! ABD’de bilim insanları birer birer kayboluyor

ABD’de 2023’ten bu yana uzay ve nükleer alanlarla bağlantılı en az 10 bilim insanının kaybolması veya ölmesi üzerine başlatılan soruşturma genişletildi. FBI öncülüğünde yürütülen incelemede tüm ihtimaller değerlendiriliyor.

ABD'de son yıllarda peş peşe yaşanan bilim insanı kayıpları ve ölümleri, federal düzeyde geniş kapsamlı bir soruşturmayı beraberinde getirdi. Olayların farklı zamanlarda yaşanmasına rağmen benzer alanlarda çalışan kişileri kapsaması sürecin daha dikkatli incelenmesine neden oldu.

ABD’de bilim insanlarının ardı ardına kaybolması federal soruşturmayı derinleştirdi. (Fotoğraf: A Haber) ART ARDA GELEN VAKALAR, DİKKAT ÇEKEN ORTAK NOKTA ABD basınında yer alan bilgilere göre, 2023'ten bu yana uzay ve nükleer araştırmalarla bağlantılı en az 10 kişinin kaybolduğu ya da hayatını kaybettiği bildirildi. Bu kişilerin bazıları doğrudan bilim insanı, bazıları ise ilgili kurumlarda görev yapan personeldi. Vakaların farklı zaman dilimlerine yayılması ve birbirinden kopuk görünmesi, başlangıçta olayların bağımsız olduğu yönünde değerlendirilmesine yol açtı. Ancak sayı arttıkça bu yaklaşım yeniden gözden geçirildi.

Beyaz Saray, olayların ciddiyetine dikkat çekerek kapsamlı inceleme başlattı. BEYAZ SARAY'DAN MESAJ: "HİÇBİR İHTİMAL GÖZ ARDI EDİLMEYECEK" Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yönetimin Federal Bureau of Investigation ve diğer kurumlarla birlikte çalıştığını açıkladı. Leavitt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu vakalarla ilgili ciddi ve meşru sorular var. Olası bağlantıları ortaya çıkarmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeyecek." ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan Perşembe günü gazetecilere konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu konuyla ilgili bir toplantıdan yeni çıktım, yani oldukça ciddi bir konu. Umarım tesadüftür... ama aralarında çok önemli kişiler de vardı ve bunu inceleyeceğiz."