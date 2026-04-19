Alkol bağımlısı, panik ve şüpheci: Beyaz Saray FBI Başkanı Patel'in skandalıyla çalkalanıyor

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 17:28 ahaber.com.tr Haber Merkezi

The Atlantic'in haberine göre, ABD'de Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başındaki isim Kash Patel hakkında ortaya atılan ciddi iddialar Washington'da büyük yankı uyandırdı. Haberde, Patel'in aşırı alkol kullanımı, ani öfke patlamaları, panik anları ve görevine dair düzensiz tutumlarının hem kurum içinde hem de Beyaz Saray'da endişeye yol açtığı öne sürüldü. Kendine başına açtığı olay ise endişeleri haklı çıkarıyor.

The Atlantic'in çarpıcı haberine göre, ABD'nin en kritik güvenlik kurumlarından biri olan FBI'da akıllara durgunluk veren bir kriz yaşandı. Kurumun başındaki isim Kash Patel, sisteme erişim sorunu yaşayınca görevden alındığını zannederek panik içinde etrafını aramaya başladı. Bu anlar, sadece kişisel bir kriz değil, FBI içinde "kurumun başında kim var?" sorusunun yüksek sesle sorulmasına neden olan bir skandala dönüştü.

DAKİKALAR İÇİNDE YAYILAN PANİK: "FBI BAŞSIZ MI KALDI?" Atlantic'in aktardığına göre 10 Nisan günü yaşanan olayda Patel, kurum içi bilgisayar sistemine giriş yapamayınca bunun teknik bir arıza olabileceğini düşünmek yerine doğrudan kovulduğu sonucuna vardı. The Atlantic'in aktardığına göre, dakikalar içinde yardımcılarını, yakın çevresini ve siyasi bağlantılarını arayarak Beyaz Saray tarafından görevden alındığını söyledi. İki ayrı kaynak, bu anları açıkça "panik krizi" olarak tanımlarken, Patel'in kontrolünü kaybederek art arda telefonlar açtığını ve yüksek sesle tepki verdiğini belirtti. Bu telefon trafiği kısa sürede FBI içinde dalga dalga yayıldı. Kurum koridorlarında aynı soru yankılanmaya başladı:

"FBI Direktörü gerçekten kovuldu mu?"

BEYAZ SARAY'A KADAR UZANAN KRİZ Yaşanan belirsizlik sadece FBI ile sınırlı kalmadı. Habere göre Beyaz Saray'a ve Kongre üyelerine kadar ulaşan telefonlar, durumu daha da büyüttü. Üst düzey isimler "Şu anda FBI'ın başında kim var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kritik bir güvenlik kurumunda birkaç saatliğine bile olsa oluşan bu yönetim boşluğu algısı, Washington'da ciddi bir alarm yarattı. GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: SADECE BİR TEKNİK HATA Kısa süre sonra gerçeğin bambaşka olduğu anlaşıldı. Patel'in sisteme erişememesinin nedeni görevden alınması değil, basit bir teknik aksaklıktı. Sorun hızla çözüldü ve Patel'in görevine devam ettiği ortaya çıktı. Ancak iş işten geçmişti. Bir FBI yetkilisinin ifadesiyle:

"Her şey tamamen saçmalıktı."

GÖREVDE KALIP KALMAYACAĞI TARTIŞILIYOR Mevcut ve eski yetkililere göre Patel, görevinin tehlikede olduğuna ciddi şekilde inanıyor. Bunun nedenleri arasında tanıkların "aşırı alkol kullanımı" olarak tanımladığı davranışları da yer alıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yazılı açıklamasında Trump ve Patel döneminde suç oranlarının düştüğünü ve Patel'in yönetim için kritik bir isim olduğunu savundu. Geçici Adalet Bakanı Todd Blanche ise iddiaları "anonim kaynaklı saldırılar" olarak nitelendirdi. FBI'dan yapılan açıklamada ise Patel'in şu sözlerine yer verildi: "Yayınlayın, hepsi yalan. Mahkemede görüşürüz—çek defterinizi getirin."