Alkol bağımlısı, panik ve şüpheci: Beyaz Saray FBI Başkanı Patel'in skandalıyla çalkalanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

The Atlantic'in haberine göre, ABD'de Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başındaki isim Kash Patel hakkında ortaya atılan ciddi iddialar Washington'da büyük yankı uyandırdı. Haberde, Patel'in aşırı alkol kullanımı, ani öfke patlamaları, panik anları ve görevine dair düzensiz tutumlarının hem kurum içinde hem de Beyaz Saray'da endişeye yol açtığı öne sürüldü. Kendine başına açtığı olay ise endişeleri haklı çıkarıyor.

The Atlantic'in çarpıcı haberine göre, ABD'nin en kritik güvenlik kurumlarından biri olan FBI'da akıllara durgunluk veren bir kriz yaşandı. Kurumun başındaki isim Kash Patel, sisteme erişim sorunu yaşayınca görevden alındığını zannederek panik içinde etrafını aramaya başladı. Bu anlar, sadece kişisel bir kriz değil, FBI içinde "kurumun başında kim var?" sorusunun yüksek sesle sorulmasına neden olan bir skandala dönüştü.

DAKİKALAR İÇİNDE YAYILAN PANİK: "FBI BAŞSIZ MI KALDI?"

Atlantic'in aktardığına göre 10 Nisan günü yaşanan olayda Patel, kurum içi bilgisayar sistemine giriş yapamayınca bunun teknik bir arıza olabileceğini düşünmek yerine doğrudan kovulduğu sonucuna vardı. The Atlantic'in aktardığına göre, dakikalar içinde yardımcılarını, yakın çevresini ve siyasi bağlantılarını arayarak Beyaz Saray tarafından görevden alındığını söyledi.

İki ayrı kaynak, bu anları açıkça "panik krizi" olarak tanımlarken, Patel'in kontrolünü kaybederek art arda telefonlar açtığını ve yüksek sesle tepki verdiğini belirtti.

Bu telefon trafiği kısa sürede FBI içinde dalga dalga yayıldı. Kurum koridorlarında aynı soru yankılanmaya başladı:
"FBI Direktörü gerçekten kovuldu mu?"

BEYAZ SARAY'A KADAR UZANAN KRİZ

Yaşanan belirsizlik sadece FBI ile sınırlı kalmadı. Habere göre Beyaz Saray'a ve Kongre üyelerine kadar ulaşan telefonlar, durumu daha da büyüttü. Üst düzey isimler "Şu anda FBI'ın başında kim var?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kritik bir güvenlik kurumunda birkaç saatliğine bile olsa oluşan bu yönetim boşluğu algısı, Washington'da ciddi bir alarm yarattı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: SADECE BİR TEKNİK HATA

Kısa süre sonra gerçeğin bambaşka olduğu anlaşıldı. Patel'in sisteme erişememesinin nedeni görevden alınması değil, basit bir teknik aksaklıktı. Sorun hızla çözüldü ve Patel'in görevine devam ettiği ortaya çıktı.

Ancak iş işten geçmişti. Bir FBI yetkilisinin ifadesiyle:
"Her şey tamamen saçmalıktı."

GÖREVDE KALIP KALMAYACAĞI TARTIŞILIYOR

Mevcut ve eski yetkililere göre Patel, görevinin tehlikede olduğuna ciddi şekilde inanıyor. Bunun nedenleri arasında tanıkların "aşırı alkol kullanımı" olarak tanımladığı davranışları da yer alıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yazılı açıklamasında Trump ve Patel döneminde suç oranlarının düştüğünü ve Patel'in yönetim için kritik bir isim olduğunu savundu. Geçici Adalet Bakanı Todd Blanche ise iddiaları "anonim kaynaklı saldırılar" olarak nitelendirdi.

FBI'dan yapılan açıklamada ise Patel'in şu sözlerine yer verildi:

"Yayınlayın, hepsi yalan. Mahkemede görüşürüz—çek defterinizi getirin."

"DÜZENSİZ, ŞÜPHECİ VE ACELECİ"

Patel'in FBI'daki görev süresi, çok sayıda yetkiliye göre düzensiz ve sorunlu bir yönetim sergilediğini gösteriyor. Görüşülen 20'den fazla kişi, Patel'in sık sık aceleci kararlar aldığını, yeterli kanıt olmadan sonuca vardığını ve çevresine karşı aşırı şüpheci davrandığını ifade etti.

Yetkililer, davranışlarının yalnızca yönetim zafiyeti değil, aynı zamanda ulusal güvenlik riski oluşturduğunu dile getirdi. Özellikle alkol kullanımı ve sık sık ortadan kaybolması, FBI ve Adalet Bakanlığı içinde ciddi endişe yarattı.

ALKOL BAĞIMLILIĞI İDDİALARI VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Bazı yetkililer, Patel'in Washington'daki özel kulüplerde ve Las Vegas'taki mekanlarda aşırı alkol tükettiğini ve bu durumun programını aksattığını söyledi. Altı yetkiliye göre, bazı toplantılar bu nedenle ertelendi.

Geçtiğimiz yıl, güvenlik ekibinin Patel'i uyandırmakta zorlandığı durumlar olduğu ve kapalı kapılar ardında ulaşılamadığı için "kapı kırma ekipmanı" talep edildiği öne sürüldü.

FBI içindeki bazı isimler, bu durumun kamu güvenliği açısından risk oluşturduğunu düşünüyor. Özellikle ABD'nin İran'la savaş halinde olduğu bir dönemde, böyle bir yönetim zafiyetinin ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

FBI İÇİN KRİTİK SÜREÇ

2025'te göreve gelen Patel, başından beri tartışmalı bir isim oldu. ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen Patel, FBI içinde geniş çaplı tasfiyelere imza attı.

Bazı çalışanlar başlangıçta Patel'den reform beklese de, zamanla hayal kırıklığı arttı. Yetkililer, Patel'in sık sık ulaşılamaz olduğunu ve kritik kararları geciktirdiğini belirtti.

Öte yandan Patel, bazı soruşturmalarda aceleci davranmakla da eleştiriliyor. Örneğin, Brown Üniversitesi'ndeki bir silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan bir kişi hakkında erken açıklama yapmış, ancak bu kişi kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

BEYAZ SARAY'DA DA RAHATSIZLIK VAR: PARTİ YAŞAMI, KAMU MALINI KENDİ LEHİNE KULLANMA...

Beyaz Saray içinde de Patel'in ofise düzensiz gelişi ve görevle birlikte gelen ayrıcalıklara fazla odaklanması eleştiri konusu oldu. FBI uçağının kişisel kullanımına dair iddialar ve "parti yaşamı" söylentileri dikkat çekti.

ABD Adalet Bakanlığı etik kuralları, çalışanların aşırı alkol kullanımını yasaklıyor ve bunun yabancı istihbarat servisleri tarafından istismar edilebileceğine dikkat çekiyor.

Şubat ayında İtalya'da ABD Olimpiyat hokey takımıyla alkol tükettiği görüntüler sonrası Trump'ın Patel'i arayarak rahatsızlığını dile getirdiği belirtildi.

KORKU VE BASKI ORTAMI İDDİASI

Habere göre birçok FBI çalışanı, Patel hakkında endişelerini dile getirmekten çekiniyor. Patel'in talimatıyla çalışanlara yalan makinesi testleri yapıldığı ve kurum içinde bilgi sızdıranların tespit edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Bazı çalışanların bu sorgulamalarda Patel'in "düşmanları" hakkında görüş bildirmeye zorlandığı öne sürüldü.

ULUSAL GÜVENLİK TARTIŞMASI

Eski bir istihbarat yetkilisi, Patel döneminde FBI'da deneyim eksikliği ve yüksek personel değişimi yaşandığını belirtti. Bunun, terör tehditlerine karşı refleksleri zayıflatabileceği ifade edildi.

Patel'in İran'la savaş öncesinde İran'a odaklanan bazı istihbarat birimlerini dağıttığı da iddialar arasında yer aldı.

FBI içinde bazı yetkililer, mevcut durumun kurumu zayıflattığını düşünüyor. Bir yetkili durumu şu sözlerle özetledi:

"Bir yanım onun zamanını önemsiz şeylerle harcamasına seviniyor, çünkü bu daha az tehlikeli. Ama bu aynı zamanda işleyen bir FBI direktörümüz olmadığı anlamına geliyor."

