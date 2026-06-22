Kanada'da silahlı saldırı: 1'i polis 3 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın Montreal kentinde Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 1'i polis olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirirken, saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.