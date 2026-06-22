Kanada'da silahlı saldırı: 1'i polis 3 kişi hayatını kaybetti
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Kanada'nın Montreal kentinde Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 1'i polis olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirirken, saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kanada'nın Montreal kentine bağlı Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı meydana geldi.
1'İ POLİS 3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Montreal polisinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu. Montreal Komiseri Fady Dagher, saldırı sonucu 1'i polis 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Şüphelinin etkisiz hale getirildiğini ve saldırının sebebinin henüz bilinmediğini kaydeden Dagher, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.