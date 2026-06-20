Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın 4’üncüsüne katılmak üzere, Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Haziran tarihlerinde Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 4'üncüsüne katılacak. Bakan Fidan, söz konusu ziyaret vesilesiyle Mısır ve diğer ülkelerden yetkililerle de görüşmelerde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, ziyaret kapsamında gerçekleştireceği temaslarda, ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran 'Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasından büyük memnuniyet duyulduğunu ve imzacı tarafların çabalarının takdir edildiğini belirtmesi bekleniyor. Süreçte Pakistan'ın ara buluculuğunun ve katkıda bulunan diğer ülkelerin oynadıkları rolün önemini vurgulaması öngörülen Fidan'ın, Türkiye'nin 60 günlük müzakere sürecinin sonunda tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarını sürdüreceğini kaydetmesi, bu süreçte taraflar arasındaki uzlaşmayı tehlikeye atabilecek tüm etkenlere karşı müteyakkız olunması gerektiğinin altını çizmesi planlanıyor.

4'ü mekanizma katılımcı ülkeleri arasındaki eş güdüm ve iş birliğinin önemine dikkat çekecek olan Bakan Fidan, 4'lü mekanizmanın, kurumsal bir çerçeveye kavuşmasının ve zamanı geldiğinde yeni katılımlarla genişlemesinin önemine değinecek. Bakan Fidan'ın ayrıca, İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'daki işgalci, saldırgan ve provokatif eylemlerinin sona erdirilmesinin sağlanması için Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirmesi, Filistin meselesinin 2 devletli çözüm temelinde nihayete erdirilmesinin Orta Doğu'da barış, istikrar ve huzurun anahtarı olduğuna işaretle, 4 ülke olarak diğer bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gayret göstermeye devam edileceğini belirtmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE-MISIR-PAKİSTAN-SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTILARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel konuları ele almak üzere bir süredir bölge ülkelerinden muhataplarıyla yakın istişarelerde bulunuyor. Bu çerçevede yürütülen temaslar doğrultusunda Bakan Fidan, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri bakanlarıyla dörtlü formatta ilk kez 18 Mart 2026'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Bakan Fidan, bu toplantının devamı mahiyetinde, anılan ülkelerin Dışişleri bakanlarıyla yine aynı formatta 29 Mart'ta İslamabad'da ikinci bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dörtlü Toplantılarının üçüncüsü ise Beşinci Antalya Diplomasi Forumu marjında 18 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantılarda, bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde, ABD/İsrail-İran savaşı ve müzakere süreçleri ile Gazze Barış Planı başta olmak üzere bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretme, gerilimi azaltma ve 4 ülkenin bulundukları coğrafyada güvenlik ve istikrarı güçlendirme hususlarında değerlendirmelerde bulunuluyor.