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Almanya'da öldürülen Türk kondüktör davasında skandal karar! Acılı aile A Haber'e konuştu: "Adalet terazisini şaşırmasınlar"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Almanya'da bilet kontrolü sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın davasında tartışma yaratan bir karar çıktı. Savcılığın "cinayet" suçlamasıyla açtığı davada mahkeme, olayda kasıt bulunmadığına hükmederek suçlamayı "ölüme neden olan yaralama" olarak değiştirdi. Tepki çeken kararın ardından A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, acılı aile ve avukatlarına mikrofon uzattı.

Almanya'da öldürülen Türk kondüktör davasında skandal karar! Acılı aile A Haber'e konuştu: "Adalet terazisini şaşırmasınlar" 1

Olay, tren içerisinde rutin bilet kontrolleri yapıldığı sırada meydana geldi.

SERKAN ÇALAR DAVASINDA TEPKİ ÇEKEN KARAR

36 yaşındaki iki çocuk babası Serkan Çağlar, görevli olduğu trende rutin bilet kontrolü yaparken Yunan uyruklu bir yolcunun saldırısına uğradı.

Almanya'da öldürülen Türk kondüktör davasında skandal karar! Acılı aile A Haber'e konuştu: "Adalet terazisini şaşırmasınlar" 2

Gözü dönmüş saldırgan, bilet göstermek yerine Çağlar'ın başına sert darbeler indirerek talihsiz adamı kanlar içinde yere yığdı. Yolcuların dehşet dolu bakışları arasında ağır yaralanan Çağlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Almanya'da öldürülen Türk kondüktör davasında skandal karar! Acılı aile A Haber'e konuştu: "Adalet terazisini şaşırmasınlar" 3

KATİL ZANLISI KISA SÜREDE YAKALANDI

Almanya'da büyük infial yaratan cinayetin ardından Alman polisi geniş çaplı operasyon başlattı. Olayın faili olduğu belirlenen ve Almanya'da herhangi bir ikamet kaydı bulunmayan 26 yaşındaki Yunan uyruklu şüpheli, emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Almanya'da öldürülen Türk kondüktör davasında skandal karar! Acılı aile A Haber'e konuştu: "Adalet terazisini şaşırmasınlar" 4

GAZİANTEP'TE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Gurbetçi Serkan Çağlar'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından havayoluyla memleketi Gaziantep'e getirildi. Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Yakınları, Çağlar'ın Türk Bayrağı ve tuttuğu takımın formasıyla örtülen tabutuna sarılarak, "Bu acıya yürek dayanmaz, gencecik yaşında hayattan koparıldı" sözleriyle feryat etti. Talihsiz kondüktör, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Almanya'da öldürülen Türk kondüktör davasında skandal karar! Acılı aile A Haber'e konuştu: "Adalet terazisini şaşırmasınlar" 5

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARINDAN GÜVENLİK TEPKİSİ

Yaşanan bu kan donduran cinayet, başta demiryolu çalışanları olmak üzere tüm ülkede güvenlik zafiyeti tartışmalarını da beraberinde getirdi. Mesai arkadaşlarının katledilmesiyle sarsılan çalışanlar, "Görevimiz başında saldırıya uğramak istemiyoruz, güvenliğimiz artırılmalı" sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu. Serkan Çağlar'dan geriye ise gözü yaşlı bir eş ve iki yetim çocuk kaldı.

Almanya'da öldürülen Türk kondüktör davasında skandal karar! Acılı aile A Haber'e konuştu: "Adalet terazisini şaşırmasınlar" 6

Daha sonra Alman yargısının olayı "ölüme neden olan yaralama" olarak değerlendirmesi tepkilerin odağı oldu. A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'a konuşan maktulün kardeşi İsmail Çalar, "Bizim bir kardeşimiz, abimiz işinin başında, görevinin başında katledildi. Ama bunu cinayet olarak değil de sadece bir yaralama olarak görüyorlar. O yaralı değil, ölü, yanımızda değil. Bunu böyle değerlendirmeleri bizim için, insanlık için, adalet için büyük bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Almanya'da öldürülen Türk kondüktör davasında skandal karar! Acılı aile A Haber'e konuştu: "Adalet terazisini şaşırmasınlar" 7

"DEVLETİN MEMURUNA YAPILAN BİR EYLEMDİR"

Evladını kaybetmenin acısıyla sarsılan baba Erdal Çalar ise Alman hukuk sistemine olan güveninin zedelendiğini dile getirdi. Acılı baba Erdal Çalar, "Alman devlet yollarında çalışıyordu, yani devletin bir memuru gibiydi. Bu devlete karşı yapılmış bir eylemdir. Gayemiz Alman yasalarına güvenmekti ama şu anda rencide olduk. İnşallah adalet terazisini şaşırmazlar, suçlunun en ağır cezayı alması ailemiz adına en büyük isteğimizdir" sözleriyle adaletin tecelli etmesini beklediklerini aktardı.

Almanya'da öldürülen Türk kondüktör davasında skandal karar! Acılı aile A Haber'e konuştu: "Adalet terazisini şaşırmasınlar" 8

HUKUK SİSTEMİNE SERT TEPKİ: "UTANÇ VERİCİ"

Davanın hukuki sürecine ilişkin detayları paylaşan Çalar ailesinin avukatı Yalçın Tekinoğlu, "Şu an mahkemenin kesinleşmiş bir kararı yok, daha davanın en başındayız. Mahkeme sadece savcının cinayet iddianamesini bu aşamada ölüme neden olan yaralama olarak kabul etti" ifadelerini kullandı.

Almanya'da öldürülen Türk kondüktör davasında skandal karar! Acılı aile A Haber'e konuştu: "Adalet terazisini şaşırmasınlar" 9

Öte yandan duruşmayı takip eden Serkan Çalar'ın yakınları da karara isyan etti. Kondüktörün bir yakını, "Hele ki Almanya gibi bir devletin böyle bir adalet sistemi olmasından şahsen ben kendi adıma da utandım. Hiç beklemediğim bir karardı" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Almanya'da öldürülen Türk kondüktör davasında skandal karar! Acılı aile A Haber'e konuştu: "Adalet terazisini şaşırmasınlar" 10

Serkan Çalar'ın ailesi, "Hele ki Almanya gibi bir devletin böyle bir adalet sistemi olmasından şahsen ben kendi adıma da utandım. Hiç beklemediğim bir karardı" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Şimdi tüm gözler, ailenin skandal karara yapacağı itirazdan gelecek sonuca çevrildi.

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