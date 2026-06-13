Almanya'da öldürülen Türk kondüktör davasında skandal karar! Acılı aile A Haber'e konuştu: "Adalet terazisini şaşırmasınlar"
Almanya'da bilet kontrolü sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın davasında tartışma yaratan bir karar çıktı. Savcılığın "cinayet" suçlamasıyla açtığı davada mahkeme, olayda kasıt bulunmadığına hükmederek suçlamayı "ölüme neden olan yaralama" olarak değiştirdi. Tepki çeken kararın ardından A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, acılı aile ve avukatlarına mikrofon uzattı.
Olay, tren içerisinde rutin bilet kontrolleri yapıldığı sırada meydana geldi.
36 yaşındaki iki çocuk babası Serkan Çağlar, görevli olduğu trende rutin bilet kontrolü yaparken Yunan uyruklu bir yolcunun saldırısına uğradı.
Gözü dönmüş saldırgan, bilet göstermek yerine Çağlar'ın başına sert darbeler indirerek talihsiz adamı kanlar içinde yere yığdı. Yolcuların dehşet dolu bakışları arasında ağır yaralanan Çağlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI KISA SÜREDE YAKALANDI
Almanya'da büyük infial yaratan cinayetin ardından Alman polisi geniş çaplı operasyon başlattı. Olayın faili olduğu belirlenen ve Almanya'da herhangi bir ikamet kaydı bulunmayan 26 yaşındaki Yunan uyruklu şüpheli, emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
GAZİANTEP'TE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Gurbetçi Serkan Çağlar'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından havayoluyla memleketi Gaziantep'e getirildi. Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Yakınları, Çağlar'ın Türk Bayrağı ve tuttuğu takımın formasıyla örtülen tabutuna sarılarak, "Bu acıya yürek dayanmaz, gencecik yaşında hayattan koparıldı" sözleriyle feryat etti. Talihsiz kondüktör, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
DEMİRYOLU ÇALIŞANLARINDAN GÜVENLİK TEPKİSİ
Yaşanan bu kan donduran cinayet, başta demiryolu çalışanları olmak üzere tüm ülkede güvenlik zafiyeti tartışmalarını da beraberinde getirdi. Mesai arkadaşlarının katledilmesiyle sarsılan çalışanlar, "Görevimiz başında saldırıya uğramak istemiyoruz, güvenliğimiz artırılmalı" sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu. Serkan Çağlar'dan geriye ise gözü yaşlı bir eş ve iki yetim çocuk kaldı.