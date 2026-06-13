Almanya'da öldürülen Türk kondüktör davasında skandal karar! Acılı aile A Haber'e konuştu: "Adalet terazisini şaşırmasınlar"

Daha sonra Alman yargısının olayı "ölüme neden olan yaralama" olarak değerlendirmesi tepkilerin odağı oldu. A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'a konuşan maktulün kardeşi İsmail Çalar, "Bizim bir kardeşimiz, abimiz işinin başında, görevinin başında katledildi. Ama bunu cinayet olarak değil de sadece bir yaralama olarak görüyorlar. O yaralı değil, ölü, yanımızda değil. Bunu böyle değerlendirmeleri bizim için, insanlık için, adalet için büyük bir darbedir" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN MEMURUNA YAPILAN BİR EYLEMDİR" Evladını kaybetmenin acısıyla sarsılan baba Erdal Çalar ise Alman hukuk sistemine olan güveninin zedelendiğini dile getirdi. Acılı baba Erdal Çalar, "Alman devlet yollarında çalışıyordu, yani devletin bir memuru gibiydi. Bu devlete karşı yapılmış bir eylemdir. Gayemiz Alman yasalarına güvenmekti ama şu anda rencide olduk. İnşallah adalet terazisini şaşırmazlar, suçlunun en ağır cezayı alması ailemiz adına en büyük isteğimizdir" sözleriyle adaletin tecelli etmesini beklediklerini aktardı.

HUKUK SİSTEMİNE SERT TEPKİ: "UTANÇ VERİCİ" Davanın hukuki sürecine ilişkin detayları paylaşan Çalar ailesinin avukatı Yalçın Tekinoğlu, "Şu an mahkemenin kesinleşmiş bir kararı yok, daha davanın en başındayız. Mahkeme sadece savcının cinayet iddianamesini bu aşamada ölüme neden olan yaralama olarak kabul etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan duruşmayı takip eden Serkan Çalar'ın yakınları da karara isyan etti. Kondüktörün bir yakını, "Hele ki Almanya gibi bir devletin böyle bir adalet sistemi olmasından şahsen ben kendi adıma da utandım. Hiç beklemediğim bir karardı" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.