Endonezya'nın Palu kenti yakınlarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda salı günü erken saatlerde 6,7 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi.

Deprem, yerel saatle 11.27'de (03.27 GMT) meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün, Orta Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'nun yaklaşık 46 kilometre doğu-güneydoğusunda bulunduğu belirtildi.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin sığ olması nedeniyle sarsıntının şiddetli hissedildiği ifade edildi.

Yetkililer, deprem nedeniyle Palu kentinde hükümet binaları, bir üniversite konferans salonu ve bazı otellerin hasar gördüğünü açıkladı. Devlet haber ajansı Antara'nın yetkililere dayandırdığı habere göre, yapısal çatlaklar tespit edilmesinin ardından önemli bir köprü de geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İlk belirlemelere göre can kaybı bildirilmezken, etkilenen bölgelerde hasar tespit ve inceleme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Endonezya'nın afet yönetimi ve meteoroloji kurumları deprem sonrasında herhangi bir tsunami uyarısı yayımlamadı.

Palu kenti, 2018 yılında meydana gelen ve ardından tsunamiye yol açan büyük depremde 4 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle hafızalarda yer etmişti. Bu nedenle bölge halkının sismik hareketliliğe karşı son derece hassas olduğu belirtiliyor.