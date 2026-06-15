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ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Edwards hava üssünden kalkış yapan bir B-52 bombardıman uçağı kaza kırıma uğradı. Saat 11.20'de kalkan uçağın kısa süre içinde düştüğü belirtildi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz sıcak bölgedeki son durumu aktardı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Edwards Hava Üssü yakınlarında B-52 tipi bombardıman uçağının düşmesi büyük paniğe neden oldu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, olayın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, mürettebatın durumu ve kazanın ayrıntılarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz uçak kazasına ilişkin son durumu aktararak; ABD Hava Kuvvetleri'ne ait stratejik bombardıman uçağı Kaliforniya eyaletinde Edwards Hava Üssü'nden kalkan uçak kısa süre sonra düştü. Olayın nedenine ilişkin henüz bilinmiyor. Kazada ölü ya da yaralı sayısı bilinmiyor.

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