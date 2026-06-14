İran'dan ABD'ye Lübnan tepkisi

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, “İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik saldırısı, ABD'nin ya taahhütlerini yerine getirme iradesinden ya da bunu yapma kabiliyetinden yoksun olduğunu gösteriyor” dedi.