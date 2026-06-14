ABD'de savaş uçağı düştü!

ABD'nin Washington eyaletinde, ABD Deniz Piyadeleri envanterinde bulunan F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı rutin eğitim uçuşu sırasında düştü.

NBC News kanalının haberine göre, California'daki Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu'ndan havalanan savaş uçağı, bir süre sonra Washington eyaletinde göl yakınındaki ormanlık alana çakıldı.

Kaza sırasında pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan güvenli şekilde ayrıldığı ve ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Uçağın düşmesinin ardından bölgede yangın çıkarken, alevlere müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.