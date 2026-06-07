Gazze'deki katliamda yeni aşama! Katil Bibi talimatı verdi: İşgal yüzde 70'e ulaşacak

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Gazze Şeridi'nde, ateşkes anlaşmasına göre yüzde 53 olan, daha sonra sessizce genişletilerek yüzde 60'a çıkarılan işgal alanının yakında yüzde 70'e ulaşacağını savunan Netanyahu, bölgeye saldırılar düzenlemeye devam ettiklerine işaret etti.

Netanyahu, Lübnan'da son bir haftada 350 Hizbullah mensubunu öldürdüklerini iddia ederek, Lübnan'a çok yoğun saldırılar düzenlediklerini kaydetti.