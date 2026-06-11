İsrail'den Lübnan'a kanlı saldırılarda acı tablo! Ölü sayısı 3 bin 700'ü aştı
İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 711'e, yaralı sayısı ise 11 bin 483'e yükseldi. Ateşkese rağmen devam eden saldırılar son 24 saatte 15 kişinin daha ölümüne yol açarken, İsrail'in bir hastane yakınındaki konutu hedef alması bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları tüm tepkilere rağmen hız kesmeden sürüyor. Ateşkes anlaşmasına rağmen düzenlenen bombardımanlarda can kaybı her geçen gün artarken, Lübnan Sağlık Bakanlığı son bilanço hakkında çarpıcı veriler paylaştı.
ACI BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılardan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 711'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 11 bin 483'e ulaştığı açıklandı.
HASTANE YAKININA SALDIRI
Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) aktardığı bilgilere göre İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Tyre kentinde bir hastanenin yakınında bulunan konutu hedef aldı.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 10'u hastane personeli olmak üzere 17 kişi yaralandı.
HASTANEDE HASAR OLUŞTU
Saldırının etkisi yalnızca hedef alınan bina ile sınırlı kalmadı. Patlamanın şiddeti nedeniyle hastanenin acil servis bölümünde ve hasta odalarında da hasar meydana geldiği bildirildi.