İsrail'den Lübnan'a kanlı saldırılarda acı tablo! Ölü sayısı 3 bin 700'ü aştı

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 711'e, yaralı sayısı ise 11 bin 483'e yükseldi. Ateşkese rağmen devam eden saldırılar son 24 saatte 15 kişinin daha ölümüne yol açarken, İsrail'in bir hastane yakınındaki konutu hedef alması bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı.