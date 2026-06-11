CANLI YAYIN

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye ile demir yolu mesajı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye ile demir yolu mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye demir yolunun "hızlı bir şekilde" açılmasını umduğunu belirtti.

Ermenistan'ın resmi ajansı Armenpress'in haberine göre, 7 Haziran'daki seçimlerde parlamentoda çoğunluğu kazanan Paşinyan, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin ihracat yollarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bu kapsamda Ermenistan-Türkiye demir yolunun hızlı bir şekilde açılmasına yönelik umudunu dile getiren Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

"Ahılkelek-Kars demir yolunun her iki hattı da faaliyette. Bu konuyu Gürcistan Başbakanı ile de görüştüm ve kendisi her iki yönde de herhangi bir sorun çıkmayacağına dair güvence verdi. Bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı ile de görüştüm ve o da bu hatların açık olduğunu teyit etti. Ermenistan-Türkiye demir yolunun da en kısa sürede açılmasını umuyoruz."

Paşinyan, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesi kapsamında fırsatların önemli ölçüde artacağının altını çizerek Ermenistan hükümetinin sürekli olarak pazar çeşitlendirmesi üzerinde çalıştığını ve bunun şimdi sonuç verdiğini vurguladı.

Bu süreçten sonra lojistik merkezlerinin oluşturulmasını teşvik etmenin gerekliliğinden bahseden Paşinyan, ihracatın artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiyeden Ermenistan seçimlerinin ardından barış vurgusuTürkiyeden Ermenistan seçimlerinin ardından barış vurgusu TÜRKİYE'DEN ERMENİSTAN SEÇİMLERİNİN ARDINDAN BARIŞ VURGUSU
Ermenistanda seçimi Paşinyan kazandıErmenistanda seçimi Paşinyan kazandı ERMENİSTAN'DA SEÇİMİ PAŞİNYAN KAZANDI
Türkiye ile Ermenistan Ani Köprüsü için anlaşmaTürkiye ile Ermenistan Ani Köprüsü için anlaşma TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN ANİ KÖPRÜSÜ İÇİN ANLAŞMA
Paşinyan: Türkiye olmadan terazinin bir tarafı boş kalırPaşinyan: Türkiye olmadan terazinin bir tarafı boş kalır PAŞİNYAN: TÜRKİYE OLMADAN TERAZİNİN BİR TARAFI BOŞ KALIR

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın