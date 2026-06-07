Ermenistan'da seçim heyecanı! Oy kullanan Paşinyan'dan Türkiye ile yeni dönem mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, genel seçimler için oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını bekliyorum" dedi.

Paşinyan, seçimlerle ilgili temel beklentisinin vatandaşların iradesinin tecelli etmesi olduğunu belirterek, "Halkın kazanacağından eminim. Bu kişisel bir mesele değil. Beklentim, Ermenistan vatandaşlarının kazanmasıdır" dedi.

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"NE MUTLU Kİ AZERBAYCAN İLE BARIŞ İÇİNDEYİZ"

Seçimlerin bölge için muhtemel sonuçlarına değinen Ermeni başbakan, "Demokrasinin her zaman bölgesel ve uluslararası iş birliğinin yararına çalıştığına inanıyorum. Ve elbette demokrasi, bölgesel barış için önemli bir araçtır. Şu anda, ne mutlu ki Azerbaycan ile barış içindeyiz. Gürcistan ile çok derin ve kardeşçe ilişkilerimiz olduğunu biliyorsunuz. Ve elbette, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Nikol Paşinyan, yakın gelecekte Türkiye ile sınırın, demir yolu ve kara yolu bağlantılarının açılacağından emin olduğunu vurguladı.

"BARIŞ KAVŞAĞI PROJESİ, ERMENİSTAN, GÜRCİSTAN, AZERBAYCAN, TÜRKİYE VE İRAN İÇİN ÇOK KAZANÇLIDIR"

Ermenistan hükümetinin ortaya koyduğu "Barış Kavşağı" projesinin önemine de vurgu yapan Paşinyan, "Barış Kavşağı projesi bölgedeki durumu değiştirebilir. Bölgemizdeki tüm ülkelere fayda sağlayacaktır; çünkü sadece doğu-batı değil, aynı zamanda kuzey-güney yönlerinde de bağlantılarımız olacak. Bu durum Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran için çok kazançlıdır. Bu son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.