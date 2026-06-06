Ermenistan halkı parlamento seçimleri için yarın sandık başına gidecek

Ermenistan'da halk, yarın düzenlenecek parlamento seçimlerinde oy kullanacak.

Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip ülkede seçmenler, gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere sandık başına gidecek.



Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.



Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulacak seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışacak.



Oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 20.00'de sona erecek.

Ermanistan Başbakanı Nikol Paşinyan, seçim yarışında (REUTERS)



Seçimler, seçmenlerin partilerin sunduğu sabit aday listelerine oy verdiği kapalı liste nispi temsil sistemiyle gerçekleştirilecek.



Yüzde 4 seçim barajının uygulandığı sistemde, siyasi parti ittifakları için baraj yüzde 10'a kadar yükseldiğinden partiler seçime tek başına girmeyi tercih ediyor.



Ermenistan seçim mevzuatı, istikrarlı yönetimi teşvik etmek amacıyla, seçimden birinci çıkan partinin parlamentodaki sandalye oranı yüzde 52'nin altında kalsa dahi bu oranı yüzde 52'ye yükseltecek şekilde ek sandalye verilmesine imkan tanıyor.



Yarın yapılacak seçimler, 2018 ve 2021'deki erken seçimlerin ardından Ermenistan'ın 2017'den bu yana gerçekleştireceği ilk olağan parlamento seçimi olacak.



Anketlerde açık ara önde görünen Başbakan Nikol Paşinyan ile hükümetin değişim politikalarına karşı çıkan muhalefet arasında geçmesi beklenen seçimler, Türkiye, Azerbaycan, Rusya, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve İran başta olmak üzere birçok ülke tarafından yakından takip ediliyor.



Ermenistan'daki seçimler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi dahil olmak üzere yerli ve yabancı gözlemciler tarafından izlenecek.



KARARSIZLARIN YÖNELİMİ ORANLARDA BÜYÜK FARKLAR YA DA DARALMALAR GETİREBİLİR



Anketler, Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisini rakiplerinin açık ara önünde gösterirken, halk desteğinin anayasa değişikliğine yetecek bir düzeye ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu.



ABD merkezli Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitüsünün (IRI) yaklaşık 1500 kişi ile mayıs ayında yaptığı ankette, halkın yaklaşık yüzde 80'inin 7 Haziran'da sandık başına gitmeyi düşündüğü, bunların yüzde 32'sinin Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisine oy vermeyi planladığı görülüyor.



Yüzde 23'lük kararsız kitlenin oylarının dağıtılmadığı bu anket senaryosunda, Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu yüzde 6 ile 2'nci sırada, Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı ise yüzde 3'le üçüncü sırada bulunuyor.