Kritik temas: Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü | Ana gündem normalleşme süreci

Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular da ele alındı.

Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fotoğraf-AA Arşiv

Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğimizi vurguladı.