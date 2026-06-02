Kritik temas: Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü | Ana gündem normalleşme süreci
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Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
PAŞİNYAN'DAN ERDOĞAN'A BAYRAM TEBRİĞİ
Başbakan Paşinyan görüşmede, Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramını tebrik etti.
Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular da ele alındı.
Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.
Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğimizi vurguladı.