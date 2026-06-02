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Kritik temas: Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü | Ana gündem normalleşme süreci

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kritik temas: Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü | Ana gündem normalleşme süreci

Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.

Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

PAŞİNYAN'DAN ERDOĞAN'A BAYRAM TEBRİĞİ

Başbakan Paşinyan görüşmede, Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramını tebrik etti.

Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular da ele alındı.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.

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Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğimizi vurguladı.

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