Dışişleri Bakanı Fidan Bagladeş'te: Ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselteceğiz

Fidan, Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Bangladeş'i güçlü biçimde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

12 Şubat 2026 tarihinde barış ve huzur ortamı içerisinde yapılan seçimler ve referandum sonrası Bangladeş'in yeni bir döneme girdiğini belirten Fidan, Türkiye'nin bu sürecin çok güçlü bir destekleyicisi olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman'ın göreve başlamasının ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini 14 Mart'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiğini, daha sonra Antalya Diplomasi Forumu kapsamında da Türkiye'de ağırlandığını hatırlattı.

Son dönemde iki ülke arasında bakan düzeyinde karşılıklı ziyaretlerin arttığını kaydeden Fidan, yoğun temas trafiğinin ilişkileri daha da derinleştirdiğini ve yeni iş birliği alanlarının keşfedilmesine imkan sağladığını söyledi.

TİCARET HACMİNDE 2 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası kuruluşlar kapsamındaki iş birliği ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını belirten Fidan, köklü ortaklığı daha güçlü ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını dile getirdi.

Fidan, "İkili ticaret hacmimizi 1,3 milyar dolar düzeyinden 2 milyar dolara yükseltmek için yapılabilecek çalışmaları ayrıca ele aldık." dedi.

Başta savunma sanayii olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik atılabilecek adımların da görüşüldüğünü kaydeden Fidan, tüm konuları mevkidaşıyla kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.