NASA alarmda! ISS'de hava kaçağı krizi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya ait bölümünde tespit edilen hava kaçağı nedeniyle başlatılan onarım çalışmaları durduruldu. NASA, ölçüm ve verilerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla süreci askıya alırken, geçici olarak uzay araçlarına tahliye edilen astronotlara istasyona geri dönmeleri talimatını verdi. Kriz dünya kamuoyunun dikkatini çekerken, uzay üssündeki güvenlik durumu yakından izleniyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşanan hava kaçağı krizi yeni bir boyut kazandı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya'ya ait modülde tespit edilen çatlaklara yönelik yürütülen yapısal onarım çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

"VERİLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

NASA Sözcüsü Bethany Stevens, onarım faaliyetlerinin ölçüm sonuçları ve teknik verilerin detaylı şekilde incelenebilmesi için askıya alındığını belirtti. Stevens, bu kapsamda daha önce tedbir amacıyla uzay araçlarına geçen mürettebata ISS'ye geri dönmeleri yönünde talimat verildiğini ifade etti.

İKİ ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Rus haber ajansı Interfax'ın aktardığına göre, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, hava kaçağına neden olan iki çatlağın belirlendiğini duyurdu. Açıklamada, çatlaklardan birinin başarıyla onarıldığı, diğerine ilişkin çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

MÜRETTEBAT İÇİN TEHLİKE VAR MI?

Rus Haber Ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre ise ISS'deki mürettebatın ve istasyon sistemlerinin şu aşamada herhangi bir tehlike altında olmadığı değerlendiriliyor.

ACİL TAHLİYE HAZIRLIĞI YAPILMIŞTI

NASA, hava kaçağının tespit edilmesinin ardından dört astronot ve bir kozmonota, istasyona kenetli Crew Dragon uzay aracına geçmeleri talimatını vermişti. Mürettebattan ayrıca olası bir acil tahliye senaryosuna karşı uzay giysilerini giymeleri ve her an ayrılışa hazır olmaları istenmişti.

Uzay istasyonunda yaşanan teknik arızaya ilişkin incelemeler sürerken, gözler NASA ve Roscosmos'tan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.