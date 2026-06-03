İsrail'den ezan provokasyonu! Ben Gvir'den skandal tehdit: Camilerden gelen gürültüyü keserim
Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nde soykırımını sürdürürken, şimdi de Müslümanların ibadetini engellemeye çalışacak yeni bir skandala imza atmaya hazırlanıyor. Siyonist bakan Ben Gvir, yaptığı videolu paylaşımda Filistin'deki camilerden gelen ezan sesini susturmayı hedefleyen yasa tasarısını gündeme getirerek "Camilerden gelen gürültüyü keserim." tehdidinde bulundu.
Katil İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben Gvir, Filistin halkının ibadetini hedef alarak başka bir skandala imza atmaya hazırlanıyor.
EZANI HEDEF ALAN ALÇAK TEHDİT
Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Filistin'deki camilerden gelen ezan sesini susturmayı hedefleyen yasa tasarısını gündeme getirdi.
"Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu" iddia eden skandal bir açıklama yapan Ben-Gvir, ezana karşı girişimine yönelik "Camilerden gelen gürültüyü keserim." ifadelerini kullandı.
YASA TASARISI MECLİSE SUNULMUŞTU
Filistin'e ve dini değerlerine karşı saldırganlığıyla bilinen Ben-Gvir, ezan sesinin duyulduğu videodaki konuşmasında, "Bu durumu değiştireceğim." dedi.
İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yasa tasarısını İsrail Meclisine sunmuştu.
UYMAYANA PARA CEZASI
Tasarı, 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisine gönderilmişti. Camilere izin alınmadan ses sistemi kurulmasını veya çalıştırılmasını engelleyen tasarıya göre, bu yasağa uymayanlar 50 bin şekel (yaklaşık 17 bin 500 dolar) para cezasına çarptırılacak.
İzinlerin, gürültünün şiddetine ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre verilmesi öngörülüyor.
Ben-Gvir, 2024'te ezan sesini kısmak için polise camilerde hoparlörlere el koyma ve gürültü nedeniyle para cezası uygulama talimatı vermiş, bu karar tepki çekmişti.