Katil Netanyahu hükümeti için kritik gelişme: Knesset’te fesih tasarısı kabul edildi
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini sarsabilecek kritik bir gelişme yaşandı. İsrail Parlamentosu Knesset, parlamentonun feshedilmesini öngören yasa tasarısını ilk oylamada kabul etti. İsrail basınına göre oylamada hem koalisyondan hem de muhalefetten destek geldi.
Knesset Başkanı Amir Ohana, parlamentonun resmi kanalına yaptığı açıklamada, tasarıya 110 milletvekilinin "evet" oyu verdiğini, hiçbir milletvekilinin ise karşı oy kullanmadığını söyledi.
Oylama, Knesset'in feshedilmesi ve İsrail'in erken seçim sürecine girebilmesi için gerekli yasama sürecinin ilk aşaması olarak değerlendiriliyor.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine göre Başbakan Binyamin Netanyahu, güvenlik toplantısı yaptığı gerekçesiyle Knesset Genel Kurulu'ndaki ön oylamaya katılmadı.
NETANYAHU HÜKÜMETİ İÇİN KRİTİK SÜREÇ
Tasarı henüz tamamen yasalaşmış değil ancak İsrail siyasetinde hükümet krizinin derinleştiği yorumları yapılıyor.
İsrail'de parlamentonun feshedilmesi için:
- komite süreci,
- birinci okuma,
- ikinci okuma,
- üçüncü ve son oylama
gibi aşamaların tamamlanması gerekiyor.
Süreç tamamlanırsa:
- Knesset feshedilecek,
- Netanyahu hükümeti düşecek,
- İsrail erken seçime gidecek.
KOALİSYONDA ÇATLAK MESAJI
Ön oylamada yalnızca muhalefetin değil, koalisyon içindeki bazı isimlerin de tasarıya destek vermesi dikkat çekti.
Bu gelişme, Gazze soykırımı, İran saldırıları, rehineler krizi ve hükümet içindeki siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Netanyahu üzerindeki baskının arttığı şeklinde değerlendiriliyor.
İSRAİL BASININDA "SİYASİ KRİZ" YORUMLARI
İsrail medyasında yer alan değerlendirmelerde, Knesset'teki son oylamanın Netanyahu hükümeti açısından ciddi bir siyasi alarm olduğu belirtiliyor.
Özellikle ultra Ortodoks partilerle yaşanan askerlik krizi ve Gazze savaşına ilişkin tartışmaların koalisyondaki dengeleri sarstığı ifade ediliyor.