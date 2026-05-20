Katil Netanyahu hükümeti için kritik gelişme: Knesset’te fesih tasarısı kabul edildi

İsrail Parlamentosu Knesset, çarşamba günü yapılan ön oylamada parlamentonun feshedilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya hem koalisyon hem de muhalefet milletvekilleri destek verdi.

Knesset Başkanı Amir Ohana, parlamentonun resmi kanalına yaptığı açıklamada, tasarıya 110 milletvekilinin "evet" oyu verdiğini, hiçbir milletvekilinin ise karşı oy kullanmadığını söyledi.

Oylama, Knesset'in feshedilmesi ve İsrail'in erken seçim sürecine girebilmesi için gerekli yasama sürecinin ilk aşaması olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine göre Başbakan Binyamin Netanyahu, güvenlik toplantısı yaptığı gerekçesiyle Knesset Genel Kurulu'ndaki ön oylamaya katılmadı.

NETANYAHU HÜKÜMETİ İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Tasarı henüz tamamen yasalaşmış değil ancak İsrail siyasetinde hükümet krizinin derinleştiği yorumları yapılıyor.

İsrail'de parlamentonun feshedilmesi için:

komite süreci,

birinci okuma,

ikinci okuma,

üçüncü ve son oylama

gibi aşamaların tamamlanması gerekiyor.