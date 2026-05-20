Netanyahu'dan 'hukuk' manevrası! Yolsuzluk davasında şok karar | Savaş bahanesiyle duruşma iptal!

İsrail'de yolsuzluk, rüşvet ve dağıtım kullanma suçlamalarıyla köşeye sıkışan Başbakan Binyamin Netanyahu, yargıdan kaçış biletini "savaş" kartında buldu! Orta Doğu'yu barut fıçısına çeviren saldırıların gölgesinde, mahkemeden Netanyahu'yu rahatlatan skandal bir karar geldi. "Diplomatik ve güvenlik" kalkanına sığınan Netanyahu'nun duruşması iptal edilirken, arka planda Trump'ın af baskısı ve Herzog'a gönderilen gizli mektuplar siyasetin kirli yüzüne bir kez daha deşifre etti.

İsrail'de haftalardır beklenen tarihi duruşmalar, siyasi manevraların kurbanı oldu. İsrail mahkemesi, yolsuzlukla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün yapılması planlanan duruşmasını, sunulan "diplomatik ve güvenlik" gerekçelerinin yerinde bulunarak iptal edileceğini duyurdu.

MAHKEMEDEN SKANDAL KARAR: SORGUSUZ SUALSİZ KABUL

Mahkeme heyeti, Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'ın sunduğu yazılı ve sözlü savunmalara hiçbir itirazda bulunmaksızın, yargıçlardan neredeyse askeri bir ara verdi. Peki, Netanyahu'nun yargıyı kıskacından çözmek için savaş programını bir kalkan olarak kullandığı yorumları güçlendirdi.

İRAN SALDIRISI MI, YARGIYI DURDURMA PLANI MI?

Netanyahu'nun yönettiği sıcak iletişim hattında İran'a yönelik saldırı planları, son iki günde peş peşe gerçekleştirilen güvenlik toplantıları, mahkeme salonunda yankı buldu. Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'ın, "Diplomatik ve güvenlik" mazeretleri şeklindeki sembolik ifadeleriyle yargılamanın önüne geçtiğine dikkat çekildi. Nitekim Netanyahu'nun dünkü duruşması da benzer gerekçelerle planlanandan çok daha erken bitirilmişti.

KATİL NETANYAHU'NUN KABARIK SİCİLİ

Dünya kamuoyunun "katil" olarak nitelendirdiği Netanyahu'nun yargılandığı dosyalar adeta bir suç şebekesinin görünümündeydi. İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılaması sürüyor.

TRUMP VE HERZOG HATTINDA GİZLİ AF PAZARLIĞI!

Yargı süreci devam ederken, okyanus ötesinden gelen bir mektup kirli ittifakı gözler önüne serdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.