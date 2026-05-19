Rusya'dan 3 günlük nükleer tatbikat

Rusya, ülke genelinde binlerce askerin katılımıyla üç gün sürecek nükleer tatbikat başlattığını duyurdu. Tatbikat kararı, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik insansız hava aracı saldırılarını artırdığı bir dönemde ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyareti öncesinde geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "19-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, saldırı tehdidi durumunda nükleer kuvvetlerin hazırlanması ve kullanımı üzerine bir tatbikat gerçekleştiriyor" ifadelerine yer verildi.

Moskova yönetimi tatbikatın ülke genelinde yürütüldüğünü belirtirken, tatbikata binlerce askerin katıldığı bildirildi.

Kararın, son dönemde Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik artan İHA saldırıları ve Batı ile yükselen gerilim ortamında alınması dikkat çekti. Tatbikatın zamanlaması ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştireceği kritik ziyaret öncesine denk geldi.