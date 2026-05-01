Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının kilit ismi FETÖ'cü firari Abdullah Bozkurt'a MİT hamlesi

Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt İKNA ETTİ YÖNLENDİRDİ

Sabah'ın haberine göre Karlov suikastına ilişkin yargılama dosyalarına giren değerlendirmelerde ise, Abdullah Bozkurt'un tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ı FETÖ terör örgütünün bağları üzerinden adım adım ikna ederek yönlendirdiği ortaya konuldu. Altıntaş'ın, suikast öncesinde Bozkurt tarafından Ankara Demetevler'de bulunan bir örgüt hücre evinde yoğun ideolojik telkinlerle radikalleştirildiği, eylemi gerçekleştirmeye ikna edildiği ve saldırı sonrasında teslim olmaması yönünde yönlendirmeler aldığına dair bulgular dosyada yer aldı.

Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt MİT'in suç duyurusunda, Bozkurt'un yürüttüğü faaliyetlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında "iftira" ve "devlet kurumlarını aşağılama" suçlarını açık şekilde oluşturduğu vurgulandı. Başvuruda en kritik taleplerden biri de yalnızca Abdullah Bozkurt'un değil, bu içeriklerin hazırlanması, yönlendirilmesi ve yayılmasında rol alan tüm kişilere de suç duyurusunda bulunulması oldu.