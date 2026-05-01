Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının kilit ismi FETÖ'cü firari Abdullah Bozkurt'a MİT hamlesi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Aralık 2016 yılında düzenlenen suikastına ilişkin dosya yeniden hareketlendi. Suikastın arka planındaki kritik isimlerden biri olarak gösterilen İsveç'in Stockholm kentinde izole bir şekilde yaşayan FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
MİT'in suç duyurusunda Bozkurt'un kurucusu olduğu yurtdışı merkezli internet sitesi üzerinden yürüttüğü yayınlarla Türkiye'yi, MİT'i ve MİT yöneticilerini doğrudan hedef aldığı vurgulandı.
Söz konusu içeriklerin "asılsız, çarpıtılmış ve yönlendirme amaçlı" olduğu belirtilirken, bunun basit bir yayın faaliyeti değil, açık bir psikolojik harekat ve dezenformasyon süreci olduğu kaydedildi. Kırmızı bültenle aranan Fetullahçı gazeteciler arasında yer alan Bozkurt'un, uzun süredir MİT'i sistematik şekilde hedef aldığına dikkat çekildi.