Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının kilit ismi FETÖ'cü firari Abdullah Bozkurt'a MİT hamlesi

CANLI YAYIN

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Aralık 2016 yılında düzenlenen suikastına ilişkin dosya yeniden hareketlendi. Suikastın arka planındaki kritik isimlerden biri olarak gösterilen İsveç'in Stockholm kentinde izole bir şekilde yaşayan FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

MİT'in suç duyurusunda Bozkurt'un kurucusu olduğu yurtdışı merkezli internet sitesi üzerinden yürüttüğü yayınlarla Türkiye'yi, MİT'i ve MİT yöneticilerini doğrudan hedef aldığı vurgulandı.

Söz konusu içeriklerin "asılsız, çarpıtılmış ve yönlendirme amaçlı" olduğu belirtilirken, bunun basit bir yayın faaliyeti değil, açık bir psikolojik harekat ve dezenformasyon süreci olduğu kaydedildi. Kırmızı bültenle aranan Fetullahçı gazeteciler arasında yer alan Bozkurt'un, uzun süredir MİT'i sistematik şekilde hedef aldığına dikkat çekildi.

İKNA ETTİ YÖNLENDİRDİ
Sabah'ın haberine göre Karlov suikastına ilişkin yargılama dosyalarına giren değerlendirmelerde ise, Abdullah Bozkurt'un tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ı FETÖ terör örgütünün bağları üzerinden adım adım ikna ederek yönlendirdiği ortaya konuldu. Altıntaş'ın, suikast öncesinde Bozkurt tarafından Ankara Demetevler'de bulunan bir örgüt hücre evinde yoğun ideolojik telkinlerle radikalleştirildiği, eylemi gerçekleştirmeye ikna edildiği ve saldırı sonrasında teslim olmaması yönünde yönlendirmeler aldığına dair bulgular dosyada yer aldı.

MİT'in suç duyurusunda, Bozkurt'un yürüttüğü faaliyetlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında "iftira" ve "devlet kurumlarını aşağılama" suçlarını açık şekilde oluşturduğu vurgulandı. Başvuruda en kritik taleplerden biri de yalnızca Abdullah Bozkurt'un değil, bu içeriklerin hazırlanması, yönlendirilmesi ve yayılmasında rol alan tüm kişilere de suç duyurusunda bulunulması oldu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının kilit ismi FETÖ'cü firari Abdullah Bozkurt'a MİT hamlesi - 5

STOCKHOLM'DE İZOLE YAŞIYOR
SABAH'ın İsveç Stockholm'de saklandığı ininde görüntülediği Bozkurt'un güvenlik ve istihbarat çevrelerinde, yalnızca Türkiye'nin değil, farklı istihbarat servislerinin de radarında olduğu konuşuluyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın