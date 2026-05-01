İşgalci İsrail’den Suriye’ye yeni saldırı: Kuneytra’yı havan toplarıyla hedef aldı

Saldırıda can kaybı ya da maddi hasara dair resmi açıklama yapılmadı.

Katil İsrail ordusu Suriye’ye yönelik işgal saldırılarını sürdürüyor

İSRAİL ORDUSU 12 BİN DÖNÜM ARAZİYİ İŞGAL ETTİ

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlarla sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.