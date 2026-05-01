İşgalci İsrail’den Suriye’ye yeni saldırı: Kuneytra’yı havan toplarıyla hedef aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İşgalci İsrail’den Suriye’ye yeni saldırı: Kuneytra’yı havan toplarıyla hedef aldı

Katil İsrail ordusu Suriye’ye yönelik işgal saldırılarını sürdürüyor. Kuneytra ilinin orta kesimini havan toplarıyla hedef alan ordu, bölgede yaklaşık 12 bin dönüm araziyi de işgal etti.

İşgalci İsrail ordusunun Suriye'de Kuneytra ilinin orta kesimindeki Mantara Barajı çevresini havan toplarıyla hedef aldığı bildirildi.

BÖLGEYE 5 HAVAN TOPU ATILDI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalındaki Mantara Barajı çevresine 5 havan topu mermisi attığı aktarıldı.

Saldırıda can kaybı ya da maddi hasara dair resmi açıklama yapılmadı.

Katil İsrail ordusu Suriye’ye yönelik işgal saldırılarını sürdürüyorKatil İsrail ordusu Suriye’ye yönelik işgal saldırılarını sürdürüyor

İSRAİL ORDUSU 12 BİN DÖNÜM ARAZİYİ İŞGAL ETTİ

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlarla sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şamda Filistin heyetiyle görüştüSuriye Cumhurbaşkanı Şara, Şamda Filistin heyetiyle görüştü SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA, ŞAM'DA FİLİSTİN HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ
Batı medyasında Ya İsraili destekle ya da istifa et talimatıBatı medyasında Ya İsraili destekle ya da istifa et talimatı BATI MEDYASINDA "YA İSRAİL'İ DESTEKLE YA DA İSTİFA ET" TALİMATI

