Tarihi devir teslim: ABD ordusu Suriye'deki askeri üssü Kasrek’ten çekildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kırsalında yer alan askeri üssü Kasrek'ten çekildi.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisinin Suriye resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan açıklamasına göre, Suriye ordusu birlikleri uluslararası koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Haseke kırsalındaki Kasrek Hava Üssü'nü devraldı.
YPG UNSURLARI BAZI ARAÇLARI ATEŞE VERDİ
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerinin tahliyesinin ardından terör örgütü YPG'ye bağlı unsurlar üssün içindeki bazı araçları ateşe verdi.
ABD ordusu halihazırda Kamışlı ve Haseke'de güvenlik ofisleri ile İstirahat el-Vezir Üssü'nde varlığını sürdürüyor.