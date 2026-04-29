Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da Filistin heyetiyle görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şara ile Şeyh başkanlığındaki Filistin heyetinin Şam'da Halk Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

İİkili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmede, taraflar, temasların iki kardeş halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde ilerletilmesinin önemine vurgu yaptı.