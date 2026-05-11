ABD Başkanı Trump Pekin yolcusu! Çinli mevkidaşı Cinping ile görüşecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'e kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetiyle yapılacak temaslarda, İran savaşı başta olmak üzere küresel güvenlik, ticaret savaşları ve Tayvan geriliminin masaya yatırılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacağı açıklandı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle Pekin'e geleceği belirtildi.

ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret, Çin'in açıklamasıyla doğrulanmış oldu.

8,5 YIL ARANIN ARDINDAN ZİYARET

Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. ABD'nin önceki Başkanı Joe Biden, Çin'i ziyaret etmemişti. ABD'den Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret, Trump'ın ilk iktidar döneminde, 2017'de yapılmıştı.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan savaşın henüz çözüme kavuşmadığı bir dönemde stratejik rakibi Çin'e kritik ziyaret gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Trump'ın Çinli mevkidaşı Cinping ile görüşmesinde başta İran savaşı olmak üzere Çin-Tayvan arasındaki gerilimin ele alınması bekleniyor. (AA)

MASADA İRAN SAVAŞI VE TAYVAN KRİZİ VAR

Daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat ABD Başkanı'nın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette, Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Trump'ın ikinci iktidar döneminde bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti.

Ziyarette tarafların, ekonomi ve ticaret konularının yanı sıra ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunları da ele alması bekleniyor.

