Trump'tan Avrupa'ya yüzde 25 gümrük şoku:

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin Amerikalı işçilerin istihdam edileceği bu fabrikaların yakında faaliyete geçeceğini vurgulayarak, "Bugün Amerika'da yaşananlara benzer bir şey daha önce hiç yaşanmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

"AMERİKALI İŞÇİLERLE ÇALIŞAN BU FABRİKALAR YAKINDA AÇILACAK"

Trump açıklamasının tamamında, "Avrupa Birliği'nin tamamen üzerinde anlaştığımız Ticaret Anlaşmasına uymadığı gerçeğine dayanarak, önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne giren otomobil ve kamyonlar için Avrupa Birliği'ne uygulanan gümrük vergilerini artıracağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Gümrük vergisi %25'e çıkarılacak. Otomobil ve kamyonların ABD fabrikalarında üretilmesi durumunda, hiçbir gümrük vergisi uygulanmayacağı tamamen anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Şu anda birçok otomobil ve kamyon fabrikası inşa halinde olup, 100 milyar dolardan fazla yatırım yapılmaktadır; bu, otomobil ve kamyon üretim tarihinde bir rekordur. Amerikalı işçilerle çalışan bu fabrikalar yakında açılacak - Amerika'da bugün yaşananlara benzer bir şey daha önce hiç yaşanmadı! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başkan DONALD J. TRUMP" ifadelerini kullandı.

AVRUPA OTOMOBİLLERİNE YÜZDE 25 VERGİ DARBESİ

Küresel ticaret savaşlarında yeni bir perde açan Donald Trump, Avrupa Birliği'nden gelen araçlara yönelik ağır bir yaptırım kararı aldı. Kararın zamanlamasına dikkat çeken A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Kral Charles'ın ziyaretinden hemen sonra böyle bir açıklamanın gelmesi elbette bir tesadüf değil. Trump, Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobil ve otobüslere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25'e çıkarttığını duyurdu" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu hamlesiyle Avrupa ekonomisine adeta bir muhtıra verdiğini belirten Sapmaz, "Ancak Trump bir açık kapı da bırakıyor; şayet bu araçlar ABD'deki fabrikalarda üretilirse herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağını söylüyor. Şu an itibarıyla 100 milyar doların üzerinde bir yatırım söz konusu ve bu, otomobil üretim tarihinde bir rekordur" şeklinde konuştu.



AMERİKA'DA AKARYAKIT DEHŞETİ: GALONU 10 DOLARA DAYANDI

ABD'nin iç bölgelerinde ise halk, günlük hayatı felç eden bir ekonomik darbeyle karşı karşıya. Akaryakıt fiyatlarının kontrol edilemez bir noktaya ulaştığını vurgulayan İrfan Sapmaz, "Şu an benim bulunduğum Virginia ve Maryland bölgesi en ucuz yerler olmasına rağmen, New York ve California gibi eyaletlerde benzin fiyatları 9-10 dolara fırlamış vaziyette. Bu durum tüketiciyi doğrudan vurdu. Orta düzey bir Amerikalının ev bütçesine benzin ve buna bağlı tüketim maddelerindeki artış nedeniyle aylık minimum 200-250 dolarlık ek bir yük binmiş durumda" sözleriyle Amerika'daki dehşet anlarını aktardı.



TRUMP'IN POPÜLARİTESİNDE TARİHİ ÇÖKÜŞ

Ekonomik verilerin kötüye gitmesi ve halkın alım gücünün düşmesi, Donald Trump'ın siyasi geleceğini de tehlikeye atıyor. Kamuoyu yoklamalarındaki çarpıcı düşüşe değinen Sapmaz, "Donald Trump halkın nabzını tutmaya çalışsa da anketler pek iç açıcı değil. Kamuoyu yoklamalarında Trump'ın desteği yüzde 34 seviyelerine kadar geriledi. Bu, ikinci dönem görev süresinin başlangıcından bu yana gördüğü en düşük seviye olarak kayıtlara geçti" bilgisini paylaştı.



60 GÜNLÜK MÜHLET DOLDU: SENATO'DA SERT SORGULAMA

Washington'da sadece ekonomi değil, askeri hareketlilik de gündemin ilk sıralarında. ABD ordusunun operasyonel süreçleri ve yasal süreleri hakkında Senato'da sıcak saatler yaşandığını belirten İrfan Sapmaz, "Son iki gündür Temsilciler Meclisi ve Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda çok sert bir toplantı gerçekleştirildi. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı orada adeta sorguya çekildi. Özellikle 'Bu savaşı neden bitirmiyorsunuz?' sorusu en sert yankı bulan başlıklardan biriydi. Bugün itibarıyla 60 günlük yasal süre dolmuş durumda ancak Trump ne bu süreyi uzatmak için bir müracaatta bulundu ne de operasyonları durdurdu" ifadelerini kullandı.



İRAN VE PAKİSTAN HATTINDA KRİTİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bölgedeki sıcak temas devam ederken, İran'ın Pakistan üzerinden ABD'ye yeni teklifler sunduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Barış umutlarının henüz çok uzak olduğunu belirten Sapmaz, "İran tarafının Pakistan aracılığıyla bazı teklifler ilettiği bilgisi yansıdı ancak Donald Trump'ın nükleer silah meselesindeki tavrı net. Trump, nükleer kapasitenin tamamen teslim edilmesini veya etkisiz hale getirilmesini şart koşuyor. Şu an için diplomatik bir barış umudu görünmese de Steve Witkoff ve Jared Kushner üzerinden yürütülen bazı temasların Beyaz Saray'a yakın medya kaynaklarına sızdırıldığını görüyoruz" şeklinde konuştu. Trump'ın özellikle Hürmüz Boğazı meselesine odaklandığını ifade eden Sapmaz, ekonomiyi rahatlatmak adına İran'dan gelecek mesajların Trump için hayati önem taşıdığını vurguladı.