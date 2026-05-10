'Dövüş timi'ne ağır darbe! Samuray kılıcı ve Tatar yayı bile çıktı
Belçika polisi, kamuoyunda "Şahinler" suç örgütü olarak bilinen ve kendilerine "dövüş timi" adını veren Mehmet Şahin liderliğindeki çeteye yönelik dev bir operasyon başlattı. 33 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında ele geçirilen suikast silahları polisi bile şoke etti. Öte yandan çetenin kurduğu "korku imparatorluğu" ve darp seansları uygulanan "karargah" evlerinin detayları ilk kez ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Şahinler operasyonu, geçtiğimiz Şubat ayında Heusden-Zolder'de bulunan işletmeciliğini Özkan B.'nin yaptığı nargile barına düzenlenen silahlı saldırı ile başladı. İki kişinin ağır yaralandığı saldırıda 6 kişi tutuklanırken, Limburg Federal Polisi, kendilerine "dövüş timi" ismi veren kamuoyunda "Şahinler çetesi" olarak bilinen örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı.
KALABALIK İÇİNDE İNFAZ
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, çetenin özellikle Limburg bölgesinde son dönemde ciddi bir yapılanmaya ulaştığı, mağdurları baskı ve şiddet yoluyla haraca bağladığı, vermeyenleri ise sokak ortasında ya da kalabalığın içinde hedef aldığı veya kurduğu "karargah" evlerinde darp seansları uyguladığını belirledi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Limburg Federal Polisi, uzman birimler, köpekli timler ve Koordinasyon ve Destek Müdürlüğü ekipleri (CSD Limburg) operasyon için düşmeye bastı. Polis, Houthalen-Helchteren, Beringen, Leopoldsburg, Genk, Heusden-Zolder, Hasselt ve Zonhoven bölgesindeki 33 eve eş zamanlı şafak baskını düzenledi.
EVDEN ÇIKANLAR ŞAŞKINLIK YARATTI
Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 18 kişi gözaltına alınırken, evlerde ele geçirilen samuray kılıçları, Tatar yayı adı verilen arbelet, kalaşnikof ve çok sayıda silah ele geçirildi. Soruşturma kapsamında örgütün suç gelirlerinden elde ettiği çok sayıda gayrimenkul, 6 araç ve binlerce euro ve lüks saatlere el konurken, kara para aklama, gasp, tehdit ve şiddet suçlarına karıştığı belirlenen 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin'in de bulunduğu 22 şüpheli geçtiğimi yıl tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt yöneticilerinin ve üyelerin karıştığı toplam 18 eylem tespit edilmişti.