'Dövüş timi'ne ağır darbe! Samuray kılıcı ve Tatar yayı bile çıktı

Belçika polisi, kamuoyunda "Şahinler" suç örgütü olarak bilinen ve kendilerine "dövüş timi" adını veren Mehmet Şahin liderliğindeki çeteye yönelik dev bir operasyon başlattı. 33 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında ele geçirilen suikast silahları polisi bile şoke etti. Öte yandan çetenin kurduğu korku imparatorluğu ve darp seansları uygulanan karargah evlerinin detayları ilk kez ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Şahinler operasyonu, geçtiğimiz Şubat ayında Heusden-Zolder'de bulunan işletmeciliğini Özkan B.'nin yaptığı nargile barına düzenlenen silahlı saldırı ile başladı. İki kişinin ağır yaralandığı saldırıda 6 kişi tutuklanırken, Limburg Federal Polisi, kendilerine "dövüş timi" ismi veren kamuoyunda "Şahinler çetesi" olarak bilinen örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı.

Operasyon kapsamında eş zamanlı baskınlar düzenlendi. KALABALIK İÇİNDE İNFAZ Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, çetenin özellikle Limburg bölgesinde son dönemde ciddi bir yapılanmaya ulaştığı, mağdurları baskı ve şiddet yoluyla haraca bağladığı, vermeyenleri ise sokak ortasında ya da kalabalığın içinde hedef aldığı veya kurduğu "karargah" evlerinde darp seansları uyguladığını belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Limburg Federal Polisi, uzman birimler, köpekli timler ve Koordinasyon ve Destek Müdürlüğü ekipleri (CSD Limburg) operasyon için düşmeye bastı. Polis, Houthalen-Helchteren, Beringen, Leopoldsburg, Genk, Heusden-Zolder, Hasselt ve Zonhoven bölgesindeki 33 eve eş zamanlı şafak baskını düzenledi.