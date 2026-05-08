Change oto çetesine operasyon: 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen "change" oto operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, hasarlı ve ağır hasarlı araçların şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takiple tespit etti. Kimlikleri belirlenen 17 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçeleri ile Samsun ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.