Change oto çetesine operasyon: 16 şüpheli adliyeye sevk edildi
Hasarlı ve ağır hasarlı araçların şasi numaralarını değiştirerek milyonluk vurgun yaptıkları iddia edilen “change” oto şebekesine yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda 28’i “change” araç olmak üzere toplam 40 araç ele geçirildi.
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen "change" oto operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, hasarlı ve ağır hasarlı araçların şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takiple tespit etti. Kimlikleri belirlenen 17 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçeleri ile Samsun ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Şebekeye yönelik operasyon kapsamında 28'i "change" araç olmak üzere toplam 40 araç ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında çevik kuvvet polisleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.