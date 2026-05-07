"Yolyemezler” çetesinin kirli ağı çöktü: 20 hücre evi, 1.5 milyar TL’lik işlem trafiği

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Yolyemezler" silahlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü dev soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Mehmet Selim Akkoyun liderliğindeki örgütün, İstanbul'daki 20 farklı hücre evinden yasa dışı bahis ağı yönettiği, "SET" adı verilen kiralık banka hesapları kullandığı ve şüpheliler arasında ise yaklaşık 1,5 milyar TL'lik işlem trafiği bulunduğu tespit edildi. Soruşturmada toplam 79 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Türkiye'nin konuştuğu yasa dışı bahis soruşturmasında "Yolyemezler" suç örgütünün çalışma sistemi tek tek deşifre edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, örgütün İstanbul genelinde kurduğu yaklaşık 20 hücre evi üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı.

Teknik takip, dijital inceleme ve finansal analizler sonucunda şüphelilerin "SET" olarak bilinen kiralık banka hesaplarıyla milyarlarca liralık para trafiğini yönettiği belirlendi.

"YOLYEMEZLER" ÇETESİNİN KİRLİ AĞI ÇÖKTÜ: 20 HÜCRE EVİ, MİLYARLIK BAHİS TRAFİĞİ

Örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon TL'yi aşan bahis hacmine ulaştığı, şüpheliler arasında ise yaklaşık 1,5 milyar TL'lik işlem trafiği bulunduğu tespit edildi.

20 AYRI HÜCRE EVİ DEŞİFRE OLDU

Örgüt üyeleri, İstanbul'da yaklaşık 20 farklı adreste hücre evi olarak kullanılan ofisler kiraladı. Bu adreslerde kurulan sistemler üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi.

KİRALIK BANKA HESAPLARI...

Şüphelilerin, "SET" olarak adlandırılan kiralık banka hesapları ve panel sistemleri kullandığı, işlemleri yurt dışı sunucular üzerinden yönettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde örgütün bu yöntemle büyük çaplı gelir elde ettiği kaydedildi.

1,5 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı finansal analizlerde, şüpheliler arasında yaklaşık 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.

Ele geçirilen dijital verilerde yapılan incelemelerde ise örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon TL'yi aşan bahis trafiğine ulaştığı tespit edildi.

İDDİANAME HAZIR

Operasyon kapsamında 39 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmış. Soruşturma neticesinde örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere toplam 79 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Şüphelilerin "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarında cezalandırılmaları talep edildi.

1 MİLYAR 500 MİLYON LİRA İŞLEM HACMİNE ULAŞILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını Mehmet Selim Akkoyun'un yaptığı "Yolyemezler" adlı silahlı suç örgütüne yönelik teknik takip, arama, el koyma işlemleri ve dijital materyal incelemeleri yapıldı.

Çalışmalar sonucunda örgüt üyelerinin, İstanbul genelinde kiraladıkları yaklaşık 20 adresi hücre evi olarak kullandıkları, buralarda kurdukları ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri belirlendi.

Şüphelilerin, kiralık banka hesapları ve panel sistemleri üzerinden, yurt dışı sunucular kullanılarak yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden yüksek miktarda gelir elde ettikleri tespit edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespit ve finansal analizlerde, şüpheliler arasında yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira işlem hacmi bulunduğu, ele geçirilen dijital verilerde örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon lirayı aşan işlem hacmine ulaştığı anlaşıldı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'DAN AÇIKLAMA

Ele geçirilen dijital verilerde ise örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon TL'yi aşan işlem hacmine ulaştığı anlaşılmıştır. Soruşturma sonucunda; * 39 şüpheli tutuklanmış, * 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, * 4 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Toplamda 1 örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere 79 şüpheli hakkında; 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet Etme, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma-Yönetme ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır.

