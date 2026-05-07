CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ Şüphelilerin "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarında cezalandırılmaları talep edildi.

1 MİLYAR 500 MİLYON LİRA İŞLEM HACMİNE ULAŞILDIĞI TESPİT EDİLDİ Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını Mehmet Selim Akkoyun'un yaptığı "Yolyemezler" adlı silahlı suç örgütüne yönelik teknik takip, arama, el koyma işlemleri ve dijital materyal incelemeleri yapıldı.

Çalışmalar sonucunda örgüt üyelerinin, İstanbul genelinde kiraladıkları yaklaşık 20 adresi hücre evi olarak kullandıkları, buralarda kurdukları ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Şüphelilerin, kiralık banka hesapları ve panel sistemleri üzerinden, yurt dışı sunucular kullanılarak yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden yüksek miktarda gelir elde ettikleri tespit edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespit ve finansal analizlerde, şüpheliler arasında yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira işlem hacmi bulunduğu, ele geçirilen dijital verilerde örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon lirayı aşan işlem hacmine ulaştığı anlaşıldı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'DAN AÇIKLAMA Ele geçirilen dijital verilerde ise örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon TL'yi aşan işlem hacmine ulaştığı anlaşılmıştır. Soruşturma sonucunda; * 39 şüpheli tutuklanmış, * 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, * 4 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Toplamda 1 örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere 79 şüpheli hakkında; 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet Etme, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma-Yönetme ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır.