"Yolyemezler” çetesinin kirli ağı çöktü: 20 hücre evi, 1.5 milyar TL’lik işlem trafiği
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Yolyemezler" silahlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü dev soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Mehmet Selim Akkoyun liderliğindeki örgütün, İstanbul'daki 20 farklı hücre evinden yasa dışı bahis ağı yönettiği, "SET" adı verilen kiralık banka hesapları kullandığı ve şüpheliler arasında ise yaklaşık 1,5 milyar TL'lik işlem trafiği bulunduğu tespit edildi. Soruşturmada toplam 79 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
20 AYRI HÜCRE EVİ DEŞİFRE OLDU
Örgüt üyeleri, İstanbul'da yaklaşık 20 farklı adreste hücre evi olarak kullanılan ofisler kiraladı. Bu adreslerde kurulan sistemler üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi.
KİRALIK BANKA HESAPLARI...
Şüphelilerin, "SET" olarak adlandırılan kiralık banka hesapları ve panel sistemleri kullandığı, işlemleri yurt dışı sunucular üzerinden yönettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde örgütün bu yöntemle büyük çaplı gelir elde ettiği kaydedildi.
1,5 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı finansal analizlerde, şüpheliler arasında yaklaşık 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.
Ele geçirilen dijital verilerde yapılan incelemelerde ise örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon TL'yi aşan bahis trafiğine ulaştığı tespit edildi.
İDDİANAME HAZIR
Operasyon kapsamında 39 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmış. Soruşturma neticesinde örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere toplam 79 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.