Tahran’da posterler, meydanlarda biat törenleri... İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney nerede?

İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından yerine geçtiği açıklanan Mücteba Hamaney, üç gündür kamuoyu karşısına çıkmadı.

Ne bir video mesaj yayımladı, ne yazılı bir açıklama yaptı ne de herhangi bir kamu etkinliğinde görüldü. Bu durum, İran içinde ve uluslararası kamuoyunda "Yeni dini lider nerede?" sorusunu gündeme getirdi.

New York Times'ın İranlı ve İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, bu sessizliğin arkasında güvenlik endişeleri ve sağlık durumu olabilir.