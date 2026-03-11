CANLI YAYIN
Tahran’da posterler, meydanlarda biat törenleri... İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney nerede?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in günlerdir ortada görünmemesi dikkat çekiyor. New York Times'ın haberine göre, Hamaney'in İsrail ve ABD'nin saldırılarının başladığı ilk gün yaralandığı öne sürüldü. Bacaklarından yaralandığı iddia edilen Hamaney'in çok sıkı güvenlik önlemleri altında gizli bir yerde tutulduğu iddia edildi.

İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından yerine geçtiği açıklanan Mücteba Hamaney, üç gündür kamuoyu karşısına çıkmadı.

Ne bir video mesaj yayımladı, ne yazılı bir açıklama yaptı ne de herhangi bir kamu etkinliğinde görüldü. Bu durum, İran içinde ve uluslararası kamuoyunda "Yeni dini lider nerede?" sorusunu gündeme getirdi.

New York Times'ın İranlı ve İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, bu sessizliğin arkasında güvenlik endişeleri ve sağlık durumu olabilir.

NYT: SAVAŞIN İLK GÜNÜNDE YARALANDI

Habere göre, isminin açıklanmaması şartıyla konuşan üç İranlı yetkili, Mücteba Hamaney'in 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin başlattığı saldırıların ilk gününde yaralandığını söyledi.

Yetkililer, Hamaney'in özellikle bacaklarından yaralandığına dair bilgi aldıklarını ancak yaralanmanın boyutunun net olmadığını belirtti.

İranlı kaynaklara göre Hamaney:

  • Bilinci açık durumda
  • Son derece güvenli bir yerde saklanıyor
  • İletişimi ise ciddi şekilde sınırlandırılmış durumda
İSRAİL İSTİHBARATI DA AYNI İDDİADA

New York Times'a konuşan iki İsrailli askeri yetkili de İsrail'in topladığı istihbaratın benzer bir sonuca işaret ettiğini söyledi.

İsrailli yetkililer, Hamaney'in 28 Şubat'ta bacaklarından yaralandığına dair değerlendirmeye, daha yeni dini lider seçilmeden önce ulaştıklarını ifade etti.

Ancak haberde, yaralanmanın tam koşullarının ve ciddiyetinin hâlâ net olmadığı vurgulandı.

BABASI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Mücteba Hamaney'in babası Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat'ta Tahran'ın merkezindeki liderlik yerleşkesine düzenlenen İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Aynı saldırıda:

  • Mücteba Hamaney'in annesi
  • eşi
  • bir oğlu
  • İran'ın bazı üst düzey savunma yetkilileri de yaşamını yitirdi.

Bu saldırı, İran yönetiminin kalbine yönelik en ağır saldırılardan biri olarak değerlendiriliyor.

"YARALI SAVAŞ GAZİSİ" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin ilk ipuçlarından biri İran devlet medyasından geldi.

İran devlet televizyonu ve resmi haber ajansı IRNA, yeni dini lider için "yaralı savaş gazisi" ifadesini kullandı.

Ayrıca güçlü bir devlet destekli yardım kuruluşu olan Komite-ye Emdad tarafından yayımlanan tebrik mesajında da Hamaney için Farsça "janbaz jang" yani "savaşta yaralanmış gazi" ifadesi yer aldı.

İRAN: "MESAJI ALMASI GEREKENLER ALDI"

İran medyası Salı günü, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'ye Mücteba Hamaney'in görevini fiilen devralıp devralmadığını sordu.

Bekayi ise soruya doğrudan yanıt vermekten kaçındı ve yalnızca şu ifadeyi kullandı:

"Mesajı alması gerekenler mesajı aldı."

Bu açıklama, İran yönetiminin konuya ilişkin bilgi akışını sıkı şekilde kontrol ettiğini gösterdi.

İSRAİL'DEN AÇIK TEHDİT

Habere göre İsrail, Mücteba Hamaney'i açık şekilde hedef alabileceğinin sinyalini verdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya paylaşımında Ali Hamaney'in yerine geçecek herhangi bir kişinin hedef olacağını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Mücteba Hamaney'in liderliğe yükselmesinden memnun olmadığını ifade etti ancak ABD'nin onu öldürmeye çalışıp çalışmayacağı konusunda yorum yapmadı.

GİZEMLİ LİDER

Mücteba Hamaney uzun yıllardır İran siyasetinde perde arkasındaki en etkili isimlerden biri olarak biliniyor.

Özellikle:

  • İran Devrim Muhafızları ile yakın ilişkileri
  • Babasının ofisinde güvenlik ve askeri konuları koordine etmesi onu sistem içinde güçlü bir aktör haline getirdi.

Buna rağmen Hamaney'in kişiliği, siyasi vizyonu veya İran'ı nasıl yöneteceğine dair planları hakkında çok az şey biliniyor.

TAHRAN'DA POSTERLER, MEYDANLARDA BİAT TÖRENLERİ

Yeni lider kamuoyunun karşısına çıkmasa da Tahran'da şimdiden büyük pankartlar ve dev duvar resimleri ortaya çıktı.

Bir duvar resminde, Ali Hamaney'in İran bayrağını oğluna teslim ettiği sahne tasvir ediliyor.

Ülke genelinde hükümet yanlısı gruplar ise meydanlarda "biat törenleri" düzenleyerek Mücteba Hamaney'e bağlılıklarını ilan ediyor.

