Danimarka'da hükümet krizi: 45 gün geçti sonuç yok

Danimarka'da 24 Mart'ta yapılan genel seçimin üzerinden 45 gün geçmesine rağmen yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görüşmeler devam ediyor.

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR, genel seçimi ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokratların lideri ve mevcut Başbakan Mette Frederiksen'ın "müzakereci" olarak yeni hükümet görüşmelerini yürüttüğü 45 günde sonuç elde edilemediğini bildirdi.



Danimarka Kraliyetinin, seçimi ikinci sırada tamamlayan Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen'ı yeni "müzakereci" olarak atadığı ifade edilirken, yeni hükümetin en kısa sürede kurulmasının beklendiği aktarıldı.



Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Poulsen, müzakerelere pazartesi günü başlayacağını belirterek, "Zor bir görev ancak çalışmayı da dört gözle bekliyorum. Herkesin birbirine uyum sağlamaya ve karşılıklı uzlaşmaya hazır olması gerek." değerlendirmesinde bulundu.



Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 24 Mart'ta sandık başına giderek 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanmıştı. Ülkedeki seçime 12 parti katılmış, halk, Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçmişti.



Seçim sonucuna göre, Sosyal Demokratlar 84, Danimarka Liberal Partisi 77 ve Moderaterne (Ilımlar) Partisi de 14 sandalye kazanmıştı.