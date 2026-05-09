Başkan Erdoğan’dan Avrupa Günü mesajı: “AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı daha fazla”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı, İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Erdoğan mesajında, Avrupa Birliği’nin karşı karşıya bulunduğu çok boyutlu krizlere dikkat çekerek, Türkiye’nin Avrupa’nın geleceği açısından vazgeçilmez bir konumda olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan, Avrupa bütünleşmesinin temelini oluşturan Schuman Deklarasyonu'nun açıklandığı 9 Mayıs'ın yalnızca Avrupa Birliği'nin sembollerinden biri olmadığını, aynı zamanda kıtada barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak gelecek hedefinin somut göstergesi olduğunu ifade etti.

"AB'NİN DAYANDIĞI KURALLAR ÇOK BOYUTLU KRİZLERLE SINANIYOR"

Erdoğan mesajında, 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin bugün savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Küresel ölçekte hissedilen bu gelişmelerin, Avrupa Birliği'ni daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemeye mecbur bıraktığını kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsurlarından biri olmaya devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağını ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN OLMADIĞI AVRUPA EKSİK KALIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Bugün gelinen noktada, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır."

Erdoğan ayrıca daha önce de dile getirdiği "Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır" sözünü yineleyerek, bu ihtiyacın gelecekte daha da artacağını belirtti.

"TAM ÜYELİK PERSPEKTİFİYLE İLERLEME İRADESİNE SAHİBİZ"

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini tam üyelik perspektifi temelinde ilerletme iradesine sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, ilişkilerin "kazan-kazan" anlayışıyla geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ortaya koyduğu samimi yaklaşımın Avrupa Birliği tarafından da karşılık bulmasını beklediklerini dile getirdi.

Mesajının sonunda 9 Mayıs Avrupa Günü'nün ortak coğrafyada barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni eden Erdoğan, başta Türk vatandaşları olmak üzere Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü kutladı.