Bosch’un patili tuzağından İsrail çıktı! Merkezi Tel Aviv hedefi Türk aile yapısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bosch'un Anneler Günü için hazırlattığı ve çocuklarla evcil hayvanları bir tutan skandal reklam filmi toplumun büyük tepkisini çekerken, olayın perde arkasından İsrail çıktı. Reklamı hazırlayan Medina Turgul DDB ajansının ve bağlı bulunduğu uluslararası şirketlerin soykırımcı İsrail sermayesi ile doğrudan bağlantılı olduğu deşifre oldu.

Bosch'un Anneler Günü için Medina Turgul reklam ajansına hazırlattığı reklam filmi, çocuk ve evcil hayvanları aynı kefeye koyan yaklaşımı nedeniyle toplumun tepkisini devam ediyor.

Medina Turgul DDB şirketinin bağlı bulunduğu uluslararası DDB ve onun da bağlı bulunduğu 22 milyar dolarlık Omnicom şirketinin İsrail bağlantısı ortaya çıktı.

Şirketlerin yönetim kadrolara ağırlıklı olarak Yahudi asıllı kişilerden oluşurken direkt Tel Aviv temsiliyeti olduğu ve İsrail'de kendisine ait yerel şirketlerin olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Olaylı paylaşım sonrası hem Bosch hem de Medina Turgul DDB sessiziliğe bürünek ne bir açıklama ne de bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bosch'un Türkiye'de çalıştığı reklam ajansı sıradan bir firma değil. Yahudi asıllı Jeffi Medina'ya ait şirket özellikle Yahudi sermayesinin soykırıma verdiği destekle öne çıkan markaların Türkiye kampanyalarını yürütmesiyle öne çıkıyor.

MERKEZ İSRAİL'DE ÇIKTI

1995'te bu Doyle Dane Bernbach (DDB) ile stratejik ortaklık kuran ajans, daha tepede olan 22 milyar dolarlık Omnicom isimli çok daha büyük bir şirkete bağlı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New York merkezli bu şirketin, "Omnicom Media Israel" isimli Tel Aviv'de bir merkezi bulunuyor. Aynı zamanda bu şirkete bağlı, yine İsrail merkezli Ocean Media temsilci olarak faaliyet gösteriyor.

HER İKİ FİRMA SUSPUS

Firma tarafından hazırlanan ve tepki çeken reklam filmi ile ilgili hem reklam firması hem de Bosch markası sessizliğini korumayı sürüdürürken, reklamla ilgili sosyal medyada kullanıcıların tepkileri devam ediyor.

BOYKOT LİSTESİNDELER

Medina Turgul'un bağlı olduğu devasa şirketler global çapta çeşitli şirketlerin reklam faaliyetlerini yürütürken, Türkiye'de Medina Turgul; İsrail sermayesi ve İsrail'le olan ticari ilişkileri sebebiyle boykot edilenler arasında yer alıyor.

Firma Türkiye'de Bosch'un yanı sıra Unilever markasına ait Algida & Carte d'Or ve Yum! Brands (KFC) firmalarıyla da uzun yıllardır çalışıyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

BOSCH'un Anneler Günü kampanyasında çocuk yerine bir köpeğe yer vermesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle X platformunda birçok kullanıcı, reklamın annelik kavramını farklı bir şekilde yorumladığını öne sürerek firmayı eleştirdi.

Tartışmalar kısa sürede büyürken, marka cephesinden konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapılacağı merak konusu oldu.

İşte skandal reklama gelen tepkilerden bazıları:

Annelik ve aile kurumuna resmen atom bombası atılmış!

Dertleri Müslüman nesli yok etmek!

Bosch bu reklamı boş yere yapmıyor. Kutsal değerlerimiz aşağılanıyor!

Tam bir alçaklık örneği! Annelik hiç bu kadar aşağılanmamıştı.