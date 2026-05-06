Bosch’un patili tuzağından İsrail çıktı! Merkezi Tel Aviv hedefi Türk aile yapısı

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 08:55 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bosch'un Anneler Günü için hazırlattığı ve çocuklarla evcil hayvanları bir tutan skandal reklam filmi toplumun büyük tepkisini çekerken, olayın perde arkasından İsrail çıktı. Reklamı hazırlayan Medina Turgul DDB ajansının ve bağlı bulunduğu uluslararası şirketlerin soykırımcı İsrail sermayesi ile doğrudan bağlantılı olduğu deşifre oldu.

Bosch'un Anneler Günü için Medina Turgul reklam ajansına hazırlattığı reklam filmi, çocuk ve evcil hayvanları aynı kefeye koyan yaklaşımı nedeniyle toplumun tepkisini devam ediyor.

Medina Turgul DDB şirketinin bağlı bulunduğu uluslararası DDB ve onun da bağlı bulunduğu 22 milyar dolarlık Omnicom şirketinin İsrail bağlantısı ortaya çıktı.

Şirketlerin yönetim kadrolara ağırlıklı olarak Yahudi asıllı kişilerden oluşurken direkt Tel Aviv temsiliyeti olduğu ve İsrail'de kendisine ait yerel şirketlerin olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Olaylı paylaşım sonrası hem Bosch hem de Medina Turgul DDB sessiziliğe bürünek ne bir açıklama ne de bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bosch'un Türkiye'de çalıştığı reklam ajansı sıradan bir firma değil. Yahudi asıllı Jeffi Medina'ya ait şirket özellikle Yahudi sermayesinin soykırıma verdiği destekle öne çıkan markaların Türkiye kampanyalarını yürütmesiyle öne çıkıyor.