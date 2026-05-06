Washington'daki saldırıda kritik gelişme! JD Vance'in konvoy güzergahındaymış: Beyaz Saray'ın canı cehenneme
ABD’nin başkenti Washington’daki Beyaz Saray yakınlarında yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu. Başkan Yardımcısı JD Vance’in konvoy güzergahında dolaşan silahlı bir şüpheli, Gizli Servis ekiplerine ateş açtı. Çatışmada saldırgan vurulurken, bir sivil de yaralandı. Mahkeme kayıtlarına göre ambulansla hastaneye götürülen Marx’ın yolda “Beyaz Saray’ın canı cehenneme” ve “Beni öldürün” şeklinde bağırdığı belirtildi. Ayrıca saldırganın olay sonrası sağlık ekipleri müdahale ederken polislere tükürdüğü aktarıldı.
Mahkeme belgelerine yansıyan bilgilere göre 45 yaşındaki Michael Marx'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance'in konvoy güzergahında yürüdüğü ve olay sonrası sağlık ekipleri müdahale ederken küfürlü ifadeler kullandığı belirtildi.
SALDIRGAN GİZLİ SERVİS'E ATEŞ AÇTI
AP'de yer alan habere göre ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray çevresinde güvenlik alarmı verildi.
VANCE'IN KONVOYUNA YAKIN YERDE DOLAŞIYORDU
Texas'ın Midland kentinden 45 yaşındaki Michael Marx isimli şüpheli, Başkan Yardımcısı JD Vance'in konvoy güzergahında silahla dolaşırken fark edildi.