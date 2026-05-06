Washington'daki saldırıda kritik gelişme! JD Vance'in konvoy güzergahındaymış: Beyaz Saray'ın canı cehenneme

Mahkeme kayıtlarına göre ambulansla hastaneye götürülen Marx'ın yolda "Beyaz Saray'ın canı cehenneme" ve "Beni öldürün" şeklinde bağırdığı belirtildi. Ayrıca saldırganın olay sonrası sağlık ekipleri müdahale ederken polislere tükürdüğü de aktarıldı.

Saldırı sırasında ajanlardan birini hedef alan kurşun, olay yerindeki bir sivile isabet etti. Bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı resmi sitesi

EN AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLECEK

ABD Savcısı Jeanine Pirro yaptığı açıklamada, "Özellikle ABD Başkan Yardımcısı'nın güzergahında ve hükümet merkezine birkaç adım mesafede yaşanan bu silahlı şiddet olayına karışan herkes hakkında en ağır suçlamaları yönelteceğiz" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKTAN HÜKÜM GİYMİŞ

Michael Marx hakkında "tehlikeli silahla federal görevlilere saldırı", "şiddet suçu sırasında silah kullanma" ve "yasadışı şekilde silah bulundurma" suçlamalarıyla dava açıldı.

Yetkililer, Marx'ın daha önce uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giydiğini ve bu nedenle silah taşımasının yasak olduğunu açıkladı.

Olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da küçük işletmelerle ilgili bir etkinlikte bulunduğu, güvenlik nedeniyle Beyaz Saray'ın kısa süreliğine kapatıldığı bildirildi.