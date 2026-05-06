CANLI YAYIN

Washington'daki saldırıda kritik gelişme! JD Vance'in konvoy güzergahındaymış: Beyaz Saray'ın canı cehenneme

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Washington'daki saldırıda kritik gelişme! JD Vance'in konvoy güzergahındaymış: Beyaz Saray'ın canı cehenneme

ABD’nin başkenti Washington’daki Beyaz Saray yakınlarında yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu. Başkan Yardımcısı JD Vance’in konvoy güzergahında dolaşan silahlı bir şüpheli, Gizli Servis ekiplerine ateş açtı. Çatışmada saldırgan vurulurken, bir sivil de yaralandı. Mahkeme kayıtlarına göre ambulansla hastaneye götürülen Marx’ın yolda “Beyaz Saray’ın canı cehenneme” ve “Beni öldürün” şeklinde bağırdığı belirtildi. Ayrıca saldırganın olay sonrası sağlık ekipleri müdahale ederken polislere tükürdüğü aktarıldı.

ABD'nin başkenti Washington'da geçtiğimiz pazartesi günü Beyaz Saray ve Washington Monument yakınlarında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerine yansıyan bilgilere göre 45 yaşındaki Michael Marx'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance'in konvoy güzergahında yürüdüğü ve olay sonrası sağlık ekipleri müdahale ederken küfürlü ifadeler kullandığı belirtildi.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

SALDIRGAN GİZLİ SERVİS'E ATEŞ AÇTI

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray ve Washington Monument yakınlarında yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu.

ABD Adalet Bakanlığı resmi sitesiABD Adalet Bakanlığı resmi sitesi

AP'de yer alan habere göre ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray çevresinde güvenlik alarmı verildi.

BEYAZ SARAY YAKINLARINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

VANCE'IN KONVOYUNA YAKIN YERDE DOLAŞIYORDU

Texas'ın Midland kentinden 45 yaşındaki Michael Marx isimli şüpheli, Başkan Yardımcısı JD Vance'in konvoy güzergahında silahla dolaşırken fark edildi.

ABD Adalet Bakanlığı resmi sitesiABD Adalet Bakanlığı resmi sitesi

Mahkeme belgelerine göre Gizli Servis ekiplerinin müdahalesi sırasında kaçmaya çalışan Marx, belindeki silahı çıkararak ajanlara ateş açtı.

1 SİVİL YARALANDI SALDIRGAN ETKİSİZ

Saldırı sırasında ajanlardan birini hedef alan kurşun, olay yerindeki bir sivile isabet etti. Bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine saldırgan karın bölgesi, eli ve kolundan vurularak etkisiz hale getirildi.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleriBeyaz Saray yakınlarında silah sesleri BEYAZ SARAY YAKINLARINDA SİLAH SESLERİ

"BEYAZ SARAY'IN CANI CEHENNEME"

Mahkeme kayıtlarına göre ambulansla hastaneye götürülen Marx'ın yolda "Beyaz Saray'ın canı cehenneme" ve "Beni öldürün" şeklinde bağırdığı belirtildi. Ayrıca saldırganın olay sonrası sağlık ekipleri müdahale ederken polislere tükürdüğü de aktarıldı.

ABD Adalet Bakanlığı resmi sitesiABD Adalet Bakanlığı resmi sitesi

EN AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLECEK

ABD Savcısı Jeanine Pirro yaptığı açıklamada, "Özellikle ABD Başkan Yardımcısı'nın güzergahında ve hükümet merkezine birkaç adım mesafede yaşanan bu silahlı şiddet olayına karışan herkes hakkında en ağır suçlamaları yönelteceğiz" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKTAN HÜKÜM GİYMİŞ

Michael Marx hakkında "tehlikeli silahla federal görevlilere saldırı", "şiddet suçu sırasında silah kullanma" ve "yasadışı şekilde silah bulundurma" suçlamalarıyla dava açıldı.

Yetkililer, Marx'ın daha önce uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giydiğini ve bu nedenle silah taşımasının yasak olduğunu açıkladı.

Olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da küçük işletmelerle ilgili bir etkinlikte bulunduğu, güvenlik nedeniyle Beyaz Saray'ın kısa süreliğine kapatıldığı bildirildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın