Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Gazeteciler tahliye edildi | A Haber olay yerinde
ABD’nin başkenti Washington D.C'de Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulmasıyla kısa süreli panik oluştu. Gizli Servis ekipleri tarafından Beyaz Saray bahçesinde bulunan gazeteciler tedbir amaçlı brifing odasına alındı. Yaşanan olayın ardından 1 kişinin vurulduğu belirtilirken, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz sıcak bölgedeki son durumu aktardı.
ABD'nin başkenti Washington D.C.'de Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulduğu ve güvenlik görevlilerinin kısa süreliğine alarma geçtiği bildirildi. Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği yerde çatışmanın yaşandığı belirtilirken konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Gizli Servis'in Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirleri tedbir amaçlı olarak brifing odasına topladığı ifade edildi.
Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı için alarm durumunun kaldırıldığı aktarıldı. Beyaz Saray'ın içinde görev yapan bazı muhabirler de o anlara ilişkin kendi çektikleri videoları paylaşırken, Gizli Servis görevlilerinin güvenlik önlemleri kameralara yansıdı.
1 KİŞİ VURULDU
Beyaz Saray'ın içinde görev yapan bazı muhabirler o anlara ilişkin çektikleri videoları paylaşırken, Gizli Servis görevlilerinin güvenlik önlemleri kameralara yansıdı.
ABD Gizli Servisi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, personelinin, bir polis memurunun dahil olduğu silahlı olaya müdahale ettiğini, kolluk kuvvetlerince bir kişinin vurulduğunu ve durumunun henüz bilinmediğini bildirdi.
A HABER OLAY YERİNDE
ABD'nin kalbi Washington D.C.'de Beyaz Saray yakınlarında duyulan silahlı çatışma paniğe neden olurken A Haber muhabiri İrfan Sapmaz sıcak bölgeden son gelişmeleri aktardı.
2000 METRE MESAFEDE SICAK TEMAS VE ÇATIŞMA SESLERİ
Beyaz Saray'a çok yakın bir noktada meydana gelen olayın detaylarını olay yerinden aktaran İrfan Sapmaz, "Beyaz Saray'a yaklaşık maksimum 2000 metre kadar uzaklıkta bir araçla, araçta bulunan bir kişi, gizli servis elemanlarıyla çatışmaya giriyor" şeklinde konuştu. Çatışmanın şiddetine ve sonrasındaki belirsizliğe dikkat çeken Sapmaz, "Çatışma sonucunda bir kişi vuruluyor, hayatta olup olmadığını bilmiyoruz ama arkamda şu anda gördüğünüz gibi gezdireceğim etrafı; şu anda Beyaz Saray ve tabii malum buranın tüm etrafı gizli servis tarafından konuyor" ifadelerini kullandı.
BEYAZ SARAY'DA ALARM: KAPILAR KAPATILDI, GAZETECİLER İÇERİ ALINDI
Saldırı ihtimalinin ardından bölgedeki güvenlik prosedürlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirten İrfan Sapmaz, "Başkan'a olası bir saldırı ihtimali var mı yok mu; dördüncü bir saldırı ya da dördüncü bir suikast girişimi mi bunların hiçbirini bilmiyoruz ama tabii Beyaz Saray'da kısa süreli bir buradaki çatışmanın duyulmasının hemen ardından kapılar her yer tamamıyla kapatılmış" sözleriyle yaşanan paniği aktardı. Sapmaz ayrıca, "Gizli servisi kısa süreli bir alarm veriyor ve orada bulunan gazeteciler hatta içeriye alınıyorlar. Başkan'a yönelik içeride birtakım tedbirler alınıyor" ifadeleriyle Beyaz Saray içindeki hareketliliği deşifre etti.
STRATEJİK NOKTALARDA GÜVENLİK KUŞATMASI
Olayın tam olarak gerçekleştiği noktayı ve çevredeki kritik yapıları tek tek sıralayan İrfan Sapmaz, "Şurası, göstermek istiyorum; National Mall var, hemen karşımda gördüğünüz, belki buradan göremeyeceksiniz ama çatısı görünüyor, Beyaz Saray var. Beyaz Saray ile buranın arası yaklaşık 2000 metre maksimum. Hemen karşısında National Mall ve National Mall'un bulunduğu 15. Cadde ile Independence dediğimiz Bağımsızlık Caddesi arasında bir çatışma meydana geliyor" şeklinde konuştu. Gizli servis elemanları ile şüpheli arasındaki çatışmanın merkezini bu şekilde tarif eden Sapmaz, bölgenin tamamen kuşatıldığını vurguladı.
ULUSAL MUHAFIZLAR VE POLİS TEYAKKUZDA: BÖLGE SARI BANTLARLA ÇEVRİLDİ
Saldırı sonrası olay yerine sadece Gizli Servis'in değil, ordu ve polisin de intikal ettiğini belirten İrfan Sapmaz, "ABD Başkanı Donald Trump'ı koruyan gizli servis elemanları, ulusal muhafızlar, aynı zamanda DC polisleri tamamıyla bölgeyi çevirmiş vaziyette. Geniş bir bölge tamamıyla gizli servis elemanlarından, en azından nereden baksak şu anda 50-60'a yakın gizli servis bölgeyi tamamıyla kuşatmış durumda" ifadelerini kullandı. Güvenlik çemberinin genişliğine değinen Sapmaz, "Görüyorsunuz, tamamıyla park çevresi sarı bandajlarla tamamıyla çevrilmiş vaziyette. Onun için şimdi burada tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama en azından burada bir çatışma olduğu netleşti" sözleriyle bölgedeki dehşet atmosferini tarif etti.
A HABER OLAY YERİNDEKİ İLK TÜRK EKİBİ
Amerikan medyasının odaklandığı noktada Türk izleyicisi için bilgi toplayan İrfan Sapmaz, "Amerikan ana akım medyasının tamamıyla dikkat merkezinde, biz de A Haber olarak olay yerine gelen ilk Türk televizyon ekibi olduk" dedi. Bölgedeki tezatlıklara da dikkat çeken Sapmaz, "Bir park var, arka tarafında Beyaz Saray'ı görüyorsunuz burada; Afro-Amerikan Müzesi dediğimiz Afrika Amerika Müzesi var, çok yoğun turistlerin bulunduğu bir yer. İleride bir araba görüyorum, sanıyorum o arabanın içerisinde... Tabii burası Amerika Birleşik Devletleri, gördüğünüz gibi burada da gençler kendi aralarında eğlenmeyi sürdürüyorlar ama bölge kapatılmış vaziyette" şeklinde konuştu.
ŞÜPHELİ ARAÇ VE GİZLİ SERVİSİN SERT MÜDAHALESİ
Çatışmanın odağındaki araca dair gözlemlerini paylaşan Sapmaz, "İleride bir araba görüyorum, siz de görüyorsunuz sanıyorum şu anda; o arabanın içerisinde çok büyük ihtimalle birisi vardı, diğerleri normal polis arabaları, polis araçları ama bu bölgeyi komple kapatmışlar" sözleriyle şüpheli aracın Gizli Servis tarafından izlendiği veya takibe alındığı imasında bulundu. Yaşananları "sıcak temas" olarak niteleyen İrfan Sapmaz, "Vurulduğunu biliyoruz, bir çatışmayla vurulduğunu biliyoruz. Gizli servisle bir çatışmaya giriyor ve çatışma sırasında da vuruluyor. Gizli servisin olaya müdahale etmesi aslında takip edilen ya da şüpheli bir araç izlenimini ortaya çıkarıyor sanırım" ifadelerini kullanarak olayın bir terör veya suikast girişimi olma ihtimalinin ağırlığını koruduğunu belirtti.