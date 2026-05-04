Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Gazeteciler tahliye edildi | A Haber olay yerinde

ABD’nin başkenti Washington D.C'de Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulmasıyla kısa süreli panik oluştu. Gizli Servis ekipleri tarafından Beyaz Saray bahçesinde bulunan gazeteciler tedbir amaçlı brifing odasına alındı. Yaşanan olayın ardından 1 kişinin vurulduğu belirtilirken, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz sıcak bölgedeki son durumu aktardı.

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulduğu ve güvenlik görevlilerinin kısa süreliğine alarma geçtiği bildirildi. Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği yerde çatışmanın yaşandığı belirtilirken konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gizli Servis'in Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirleri tedbir amaçlı olarak brifing odasına topladığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın basına yapacağı konuşma öncesinde Beyaz Saray'da duyulan silah sesleri dikkat çekti. (EPA) Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı için alarm durumunun kaldırıldığı aktarıldı. Beyaz Saray'ın içinde görev yapan bazı muhabirler de o anlara ilişkin kendi çektikleri videoları paylaşırken, Gizli Servis görevlilerinin güvenlik önlemleri kameralara yansıdı. 1 KİŞİ VURULDU Beyaz Saray'ın içinde görev yapan bazı muhabirler o anlara ilişkin çektikleri videoları paylaşırken, Gizli Servis görevlilerinin güvenlik önlemleri kameralara yansıdı. ABD Gizli Servisi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, personelinin, bir polis memurunun dahil olduğu silahlı olaya müdahale ettiğini, kolluk kuvvetlerince bir kişinin vurulduğunu ve durumunun henüz bilinmediğini bildirdi. BEYAZ SARAY YAKINLARINDA SİLAHLI ÇATIŞMA! A HABER OLAY YERİNDE ABD'nin kalbi Washington D.C.'de Beyaz Saray yakınlarında duyulan silahlı çatışma paniğe neden olurken A Haber muhabiri İrfan Sapmaz sıcak bölgeden son gelişmeleri aktardı. 2000 METRE MESAFEDE SICAK TEMAS VE ÇATIŞMA SESLERİ Beyaz Saray'a çok yakın bir noktada meydana gelen olayın detaylarını olay yerinden aktaran İrfan Sapmaz, "Beyaz Saray'a yaklaşık maksimum 2000 metre kadar uzaklıkta bir araçla, araçta bulunan bir kişi, gizli servis elemanlarıyla çatışmaya giriyor" şeklinde konuştu. Çatışmanın şiddetine ve sonrasındaki belirsizliğe dikkat çeken Sapmaz, "Çatışma sonucunda bir kişi vuruluyor, hayatta olup olmadığını bilmiyoruz ama arkamda şu anda gördüğünüz gibi gezdireceğim etrafı; şu anda Beyaz Saray ve tabii malum buranın tüm etrafı gizli servis tarafından konuyor" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da yakınlarında yaşanan silahlı çatışmanın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. (Foto: A Haber- Ekran Görüntüsü) BEYAZ SARAY'DA ALARM: KAPILAR KAPATILDI, GAZETECİLER İÇERİ ALINDI Saldırı ihtimalinin ardından bölgedeki güvenlik prosedürlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirten İrfan Sapmaz, "Başkan'a olası bir saldırı ihtimali var mı yok mu; dördüncü bir saldırı ya da dördüncü bir suikast girişimi mi bunların hiçbirini bilmiyoruz ama tabii Beyaz Saray'da kısa süreli bir buradaki çatışmanın duyulmasının hemen ardından kapılar her yer tamamıyla kapatılmış" sözleriyle yaşanan paniği aktardı. Sapmaz ayrıca, "Gizli servisi kısa süreli bir alarm veriyor ve orada bulunan gazeteciler hatta içeriye alınıyorlar. Başkan'a yönelik içeride birtakım tedbirler alınıyor" ifadeleriyle Beyaz Saray içindeki hareketliliği deşifre etti. STRATEJİK NOKTALARDA GÜVENLİK KUŞATMASI Olayın tam olarak gerçekleştiği noktayı ve çevredeki kritik yapıları tek tek sıralayan İrfan Sapmaz, "Şurası, göstermek istiyorum; National Mall var, hemen karşımda gördüğünüz, belki buradan göremeyeceksiniz ama çatısı görünüyor, Beyaz Saray var. Beyaz Saray ile buranın arası yaklaşık 2000 metre maksimum. Hemen karşısında National Mall ve National Mall'un bulunduğu 15. Cadde ile Independence dediğimiz Bağımsızlık Caddesi arasında bir çatışma meydana geliyor" şeklinde konuştu. Gizli servis elemanları ile şüpheli arasındaki çatışmanın merkezini bu şekilde tarif eden Sapmaz, bölgenin tamamen kuşatıldığını vurguladı.