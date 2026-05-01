Trump’a suikast girişimi soruşturmasında yeni görüntüler

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimine ilişkin soruşturmada yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililer, şüpheli Cole Tomas Allen’ın saldırı anı ve öncesine dair detayların netleştiğini açıkladı. Olayda bir Gizli Servis ajanı yaralanırken, soruşturma FBI koordinasyonunda sürdürülüyor.

28 Nisan 2026 Cumartesi günü Washington'da gerçekleşen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı etkinlikte yaşanan suikast girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında yeni görüntüler yayımlandı. Trump suikast girişimi soruşturması, ABD güvenlik birimlerinin koordinasyonunda çok yönlü şekilde sürdürülüyor. TRUMP'A YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİ SORUŞTURMASINDA YENİ GÖRÜNTÜLER YENİ GÖRÜNTÜLER SALDIRI ANINI ORTAYA KOYDU ABD'nin Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan video kayıtlarının kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu. Görüntülerde, şüpheli Cole Tomas Allen'ın saldırı sırasında bir ABD Gizli Servis ajanını vurduğu anların yer aldığı belirtildi.

Pirro, olayın "dost ateşi" olduğu yönündeki iddialara ilişkin de açıklama yaptı. Paylaşılan kayıtların bu iddiaları net biçimde çürüttüğünü ifade ederek, "Silahlı saldırının bir dost ateşi sonucu gerçekleştiğine dair hiçbir kanıt bulunmuyor" dedi.