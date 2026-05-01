Trump’a suikast girişimi soruşturmasında yeni görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimine ilişkin soruşturmada yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililer, şüpheli Cole Tomas Allen’ın saldırı anı ve öncesine dair detayların netleştiğini açıkladı. Olayda bir Gizli Servis ajanı yaralanırken, soruşturma FBI koordinasyonunda sürdürülüyor.

28 Nisan 2026 Cumartesi günü Washington'da gerçekleşen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı etkinlikte yaşanan suikast girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında yeni görüntüler yayımlandı. Trump suikast girişimi soruşturması, ABD güvenlik birimlerinin koordinasyonunda çok yönlü şekilde sürdürülüyor.

TRUMP'A YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİ SORUŞTURMASINDA YENİ GÖRÜNTÜLER

YENİ GÖRÜNTÜLER SALDIRI ANINI ORTAYA KOYDU

ABD'nin Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan video kayıtlarının kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu. Görüntülerde, şüpheli Cole Tomas Allen'ın saldırı sırasında bir ABD Gizli Servis ajanını vurduğu anların yer aldığı belirtildi.

Pirro, olayın "dost ateşi" olduğu yönündeki iddialara ilişkin de açıklama yaptı. Paylaşılan kayıtların bu iddiaları net biçimde çürüttüğünü ifade ederek, "Silahlı saldırının bir dost ateşi sonucu gerçekleştiğine dair hiçbir kanıt bulunmuyor" dedi.

SALDIRIDAN ÖNCE KEŞİF YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yayımlanan görüntüler yalnızca saldırı anını değil, saldırı öncesini de kapsıyor. Buna göre, şüpheli Allen'ın olaydan bir gün önce etkinliğin düzenlendiği otele giderek alanda keşif yaptığı anlar da kayıt altına alındı.

Yetkililer, bu detayın saldırının planlı olduğuna işaret ettiğini değerlendiriyor.

SORUŞTURMA FBI KOORDİNASYONUNDA SÜRÜYOR

Başsavcı Pirro, soruşturmanın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Allen'ın adalet önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Pirro, sürecin kapsamlı biçimde ilerlediğini vurguladı.

OLAYDA BİR AJAN YARALANDI

25 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen olayda, otelde konaklayan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen'ın düzenlediği silahlı saldırı sonucu bir Gizli Servis ajanı yaralandı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin, "ABD Başkanı'na suikast girişimi" dahil olmak üzere üç ayrı suçtan yargılanacağı bildirildi.

Trump suikast girişimi soruşturmasına ilişkin yeni görüntülerin yayımlanması, olayın seyrine dair kritik detayların netleşmesini sağladı. Soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni bulgularla genişletilmesi bekleniyor.

Trump ve yönetimini hedef alan saldırgan güvenlik zırhını nasıl deldi?Trump ve yönetimini hedef alan saldırgan güvenlik zırhını nasıl deldi? TRUMP VE YÖNETİMİNİ HEDEF ALAN SALDIRGAN GÜVENLİK ZIRHINI NASIL DELDİ?
Trumpa saldırının perde arkası! Başkandan önce o isim kurtarıldıTrumpa saldırının perde arkası! Başkandan önce o isim kurtarıldı TRUMP'A SALDIRININ PERDE ARKASI! BAŞKAN'DAN ÖNCE O İSİM KURTARILDI
Trump’a suikast düzmece mi, gerçek mi?Trump’a suikast düzmece mi, gerçek mi? TRUMP’A SUİKAST DÜZMECE Mİ, GERÇEK Mİ?

