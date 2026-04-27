Trump ve yönetimini hedef alan saldırgan güvenlik zırhını nasıl deldi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında silahlı bir saldırganın hedefi haline gelmesi, Washington'da yalnızca bir güvenlik skandalı değil, aynı zamanda ciddi bir istihbarat ve koruma krizini de gündeme taşıdı.

Washington Post ve Wall Street Journal'ın kapsamlı analizleri, saldırganın sadece birkaç saniye içinde ABD Gizli Servisi'nin güvenlik hattını aşarak Trump'ın bulunduğu balo salonuna kadar ulaşabildiğini ortaya koydu.

Üstelik bu, sıradan bir güvenlik açığı değil.

Saldırgan otelde konakladı, silahlarla içeri girdi, kontrol noktalarını geçti, metal dedektörünü aştı ve Başkan'a metreler kala durduruldu.

BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ YEMEĞİNDE SİLAHLI PANİK

Şimdi herkes aynı soruyu soruyor:

Bu sadece güvenlik zafiyeti mi, yoksa içeriden göz yumulmuş büyük bir ihmal ya da ihanet mi?

SALDIRGAN OTELE BİR GÜN ÖNCEDEN YERLEŞTİ

31 yaşındaki Cole Tomas Allen…

California'nın Torrance kentinden gelen saldırgan, Los Angeles'tan trenle önce Chicago'ya, ardından Washington'a ulaştı.

Ancak asıl kritik detay şu:

Saldırıyı planladığı Washington Hilton Oteli'ne olaydan bir gün önce giriş yaptı.

Wall Street Journal'a göre Allen, otelin içinde kaldı, yapıyı inceledi, güvenlik düzenini gözlemledi ve sistemin açıklarını bizzat test etti.

Eski FBI yetkilisi Jason Pack bu durumu şöyle özetledi:

"Güvenlik planını saldırı gecesi değil, rezervasyonu yaptığı gün deldi."

Daha çarpıcı olan ise şu sözleri:

"Bir orduyu durdurmak için güvenlik çemberi kurdular, ama onun tek ihtiyacı bir oda anahtarıydı."

"GİZLİ SERVİS NE YAPIYOR?"

Saldırganın olay öncesi yazdığı manifesto adeta skandalın özeti niteliğinde.

Wall Street Journal'ın ulaştığı notlarda Allen şu ifadeleri kullanıyor:

"Gizli Servis ne yapıyor?"

"Her köşede kamera, her 3 metrede bir silahlı ajan, metal dedektörleri bekliyordum… Karşılaştığım şey hiçbir şeydi."

"Kimse bir gün önceden otele giriş yapan birini düşünmemiş."

Bu sözler artık sadece bir saldırganın notları değil…

Doğrudan Amerikan güvenlik sistemine yazılmış bir iddianame olarak görülüyor.

SADECE BİLET GÖSTERMEK YETTİ

Etkinliğe 2.500'den fazla kişi katıldı.

Başkanlık sıralamasındaki ilk altı isimden beşi aynı salondaydı.

Kabine üyeleri, medya patronları, üst düzey gazeteciler, siyasetçiler…

Ama güvenlik prosedürü şaşkınlık yarattı.

Davetlilerin anlattığına göre:

— Kimlik kontrolü yapılmadı
— Biletler taranmadı
— Fotoğraflı doğrulama istenmedi
— Otelin lobisine ve alt katlarına güvenlik taraması olmadan girilebildi

Arizona'da eski Cumhuriyetçi aday Kari Lake'in sözleri çok net:

"Bilete benzeyen bir şey göstermeniz yeterliydi."

Birçok katılımcı, büyük spor organizasyonlarına girmenin bile bundan daha zor olduğunu söyledi.

METAL DEDEKTÖRÜ GEÇTİ, TRUMP'A METRELER KALA YAKALANDI

Washington Post'un analizine göre saldırgan, ABD Gizli Servisi'nin kontrol noktasını aşarak metal dedektöründen geçti.

Ardından yaklaşık 18 metre boyunca koşarak doğrudan Trump'ın bulunduğu balo salonuna çıkan merdivenlere ulaştı.

Merdivenlerin hemen altında balo salonuna açılan kapılar vardı.

TRUMP'IN GÜVENLİK ÇEMBERİ ALARM VERİYOR
O kapılar, Trump'ın oturduğu sahnenin tam karşısındaydı.

Yani saldırgan birkaç saniye daha ilerleseydi Wall Street Journal'e göre onuç çok daha ağır olabilirdi.

"YÜZÜNDE KARARLILIK VARDI"

Olay anına tanıklık eden Hava Kuvvetleri gazisi Erin Thielman'ın ifadeleri dehşet verici:

"Yüzü kararlıydı. Gözleri tamamen açıktı. Hedefine kilitlenmişti."

Polisler arkadan ateş açtı.

Şüpheli yüzüstü yere düştü.

Merdivenlerin tepesinde elleri arkadan bağlanmış halde görüntülendi.

Yanında:

— pompalı tüfek
— tabanca
— çok sayıda bıçak

bulundu.

Bir Gizli Servis görevlisi vurularak yaralandı.

GİZLİ SERVİS SAVUNMADA: "SİSTEM ÇALIŞTI"

ABD Başsavcı Vekili Todd Blanche ise olayın ardından farklı bir savunma yaptı:

"Sistem çalıştı. Şüpheliyi durdurduk."

Ancak kamuoyunda bu açıklama ikna edici bulunmadı.

Çünkü asıl soru şu:

Bir saldırgan neden Başkan'a bu kadar yaklaşabildi?

Durum, "engellendi" diye başarı sayılabilir mi?

Yoksa bu, yalnızca son anda önlenen dev bir felaket mi?

REAGAN'DAN SONRA AYNI OTELDE YENİ ŞOK

Skandalın sembolik yönü de dikkat çekici.

Aynı Washington Hilton Oteli… Aynı bina…

Ve 45 yıl önce yine bir başkan:

Ronald Reagan.

1981'de Reagan da bu otelde vurulmuştu.

Şimdi ise Trump.

Bu durum Washington'da şu tartışmayı başlattı: Tarih tekerrür mü ediyor, yoksa ders hiç alınmadı mı?

GÜVENLİK AÇIĞI MI, İHANET Mİ?

Uzmanlara göre artık mesele sadece güvenlik protokolü değil.

Eski üst düzey Gizli Servis yetkilisi Charles Marino şu soruyu gündeme taşıdı:

"Bugünün tehdit ortamında eski güvenlik protokolleri hâlâ yeterli mi?"

Ancak perde arkasında daha sert bir soru konuşuluyor:

Bu kadar açık bir koruma zafiyeti yalnızca ihmal olabilir mi?

Yoksa sistem içinde birileri göz mü yumdu?

Trump daha önce Butler ve Florida'daki suikast girişimlerinden sağ kurtulmuştu.

