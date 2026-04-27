Trump ve yönetimini hedef alan saldırgan güvenlik zırhını nasıl deldi?

Trump ve yönetimini hedef alan saldırgan güvenlik zırhını nasıl deldi?

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 12:32 ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında silahlı bir saldırganın hedefi haline gelmesi, Washington'da yalnızca bir güvenlik skandalı değil, aynı zamanda ciddi bir istihbarat ve koruma krizini de gündeme taşıdı.

Washington Post ve Wall Street Journal'ın kapsamlı analizleri, saldırganın sadece birkaç saniye içinde ABD Gizli Servisi'nin güvenlik hattını aşarak Trump'ın bulunduğu balo salonuna kadar ulaşabildiğini ortaya koydu. Üstelik bu, sıradan bir güvenlik açığı değil. Saldırgan otelde konakladı, silahlarla içeri girdi, kontrol noktalarını geçti, metal dedektörünü aştı ve Başkan'a metreler kala durduruldu. BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ YEMEĞİNDE SİLAHLI PANİK Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Bu sadece güvenlik zafiyeti mi, yoksa içeriden göz yumulmuş büyük bir ihmal ya da ihanet mi?

SALDIRGAN OTELE BİR GÜN ÖNCEDEN YERLEŞTİ 31 yaşındaki Cole Tomas Allen… California'nın Torrance kentinden gelen saldırgan, Los Angeles'tan trenle önce Chicago'ya, ardından Washington'a ulaştı. Ancak asıl kritik detay şu: Saldırıyı planladığı Washington Hilton Oteli'ne olaydan bir gün önce giriş yaptı. Wall Street Journal'a göre Allen, otelin içinde kaldı, yapıyı inceledi, güvenlik düzenini gözlemledi ve sistemin açıklarını bizzat test etti. Eski FBI yetkilisi Jason Pack bu durumu şöyle özetledi: "Güvenlik planını saldırı gecesi değil, rezervasyonu yaptığı gün deldi." Daha çarpıcı olan ise şu sözleri: "Bir orduyu durdurmak için güvenlik çemberi kurdular, ama onun tek ihtiyacı bir oda anahtarıydı."

"GİZLİ SERVİS NE YAPIYOR?" Saldırganın olay öncesi yazdığı manifesto adeta skandalın özeti niteliğinde. Wall Street Journal'ın ulaştığı notlarda Allen şu ifadeleri kullanıyor: "Gizli Servis ne yapıyor?" "Her köşede kamera, her 3 metrede bir silahlı ajan, metal dedektörleri bekliyordum… Karşılaştığım şey hiçbir şeydi." "Kimse bir gün önceden otele giriş yapan birini düşünmemiş." Bu sözler artık sadece bir saldırganın notları değil… Doğrudan Amerikan güvenlik sistemine yazılmış bir iddianame olarak görülüyor.

SADECE BİLET GÖSTERMEK YETTİ Etkinliğe 2.500'den fazla kişi katıldı. Başkanlık sıralamasındaki ilk altı isimden beşi aynı salondaydı. Kabine üyeleri, medya patronları, üst düzey gazeteciler, siyasetçiler… Ama güvenlik prosedürü şaşkınlık yarattı.