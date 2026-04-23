Tayyip Dede ile Külliye'de 23 Nisan buluşması

Başkan Erdoğan ilk olarak saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek. Kabulün ardından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na iştirak edecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.

DEVLET ERKANI İLE BİR ARAYA GELECEK Başkan Erdoğan'ın gün içindeki son programı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü resepsiyonu olacak. Burada devlet erkanı ve davetlilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

MİLLİ EGEMENLİĞİN BELGESİ

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921 yılında kabul edildi. Bu kararla, yeni devletin ilk bayramı ilan edilmiş oldu. 2 maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer aldı.

Bu karar, Resmi Gazete'nin 2 Mayıs 1921 tarihli ve 13 sayılı nüshası ile de duyuruldu.

1921'de kabul edilen 23 Nisan Milli Bayramı'nın ardından yapılan kutlamalarda çocuklar ön saflarda bulunmaya başladı.

Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen, 23 Nisan Bayramı'nı 1929'dan itibaren çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

Saltanatın kaldırıldığı, 1 Kasım 1922 tarihi, "Milli Hakimiyet Bayramı" olması nedeniyle TBMM'nin açılış yıl dönümleri bu kapsamda bayram olarak da kutlanırken, zamanla 1 Kasım günleri bu özelliğini yitirdi.