CANLI I Türkiye'de 23 Nisan coşkusu: Yurdun dört bir yanında kutlamalar sürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir oldu. Sabahın ilk saatlerinde Milli Eğitim Bakanı ve çocukların yağmura rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıkmasının ardından, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı da resmi tören için Anıtkabir'de yerini alıyor. A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, Başkent'teki bayram coşkusunu ve resmi programın tüm detaylarını canlı yayında aktardı.

DEVLET ERKANINDAN ATA'YA ZİYARET



Milli egemenliğin sembolü olan TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'de tarihi bir gün yaşanıyor. Tören alanındaki son durumu ve beklenen misafirleri aktaran A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, "Önümüzdeki dakikalar içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanının buraya ziyaret gerçekleştirmesini bekliyoruz. Numan Kurtulmuş'la beraber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi parti genel başkanları ve kuvvet komutanlarıyla birlikte birçok insanın buraya gelmesini bekliyoruz" sözleriyle devletin zirvesinin Anıtkabir'de buluşacağını ifade etti.

ASLANLI YOL'DA YÜRÜYÜŞ VE KARANFİL DETAYI



Resmi törenin saat 09.15'te başlayacağını belirten Gültekin, Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyetin Aslanlı Yol'dan yürüyüşlerini gerçekleştireceğini söyledi. Törenin akışına dair önemli bilgiler veren Gültekin, "Numan Kurtulmuş'un özellikle mozoleye kırmızı karanfiller bırakmasını bekliyoruz. Burada mozoleye çelenk ve kırmızı karanfiller bıraktıktan sonra da Misak-ı Milli Kulesi'ne giderek bugünün anlam ve önemine ilişkin notlarını yazacaklar, paylaşacaklar" ifadelerini kullandı. Bu anlamlı törenlerin ardından Anıtkabir'in tamamen ziyaretçilere ve çocuklara açılacağı vurgulandı.

YAĞMURA RAĞMEN MİLLİ COŞKU VE DÜNYA ÇOCUKLARINA MESAJ



Sabahın erken saatlerinde yağışlı havaya aldırış etmeyen çocukların oluşturduğu renkli görüntülere de değinen Gültekin, "Çocuklar Türk bayraklarıyla Ankara'daki bu yağışlı havaya rağmen Milli Eğitim Bakanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etmişlerdi" sözleriyle güne damga vuran o anları aktardı. 23 Nisan'ın sadece Türkiye'de kutlanmasına rağmen tüm dünya çocuklarına atfedilmiş eşsiz bir bayram olduğuna dikkat çeken Gültekin, "Özellikle son dönemde yaşanan savaşlardan, soykırımdan dolayı birçok çocuk hayatını kaybederken, bugünün anlam ve önemi aslında bizler için bir kez daha ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Biz yetişkinler de her ne kadar büyümüş de olsak, bu bayramı coşkuyla çocuklarla birlikte kutlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.