CANLI I Türkiye'de 23 Nisan coşkusu: Yurdun dört bir yanında kutlamalar sürüyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 106. yıldönümü Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. A Haber muhabirleri, bayram coşkusunu sokaklardan ekranlara taşımaya devam ediyor.

Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106.yılı kapsamında yurdun dört bir yanında kutlamalar devam ediyor. Bayram coşkusu A Haber ekranlarında...

09:59

GAZİ MECLİS'TE 23 NİSAN TÖRENİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. 

"BU MİLLET EN ZORLU ŞARTLARDA HÜRRİYETİNDEN VAZGEÇMEDİ"

Kurtulmuş'un açıklamasında,  "1. Meclis demokrasi fikrinin yeşermesinin önünü açmıştır. Hiçbir emperyal gücün bu aziz milletin boynuna tasma takma imkanı yoktur. Bu millet en zorlu şartlarda hürriyetinden vazgeçmedi. " dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:46

İSTANBUL'DA 23 NİSAN COŞKUSU

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, siyasi parti temsilcileri ve çocuklar katıldı.

TAKSİM'DE 23 NİSAN TÖRENİ

1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törenin sonunda ellerindeki Türk bayraklarıyla "23 Nisan kutlu olsun" diye haykıran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

09:28

23 NİSAN'DA İLK ADRES ANITKABİR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir oldu. Sabahın ilk saatlerinde Milli Eğitim Bakanı ve çocukların yağmura rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıkmasının ardından, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı da resmi tören için Anıtkabir'de yerini alıyor. A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, Başkent'teki bayram coşkusunu ve resmi programın tüm detaylarını canlı yayında aktardı.

DEVLET ERKANINDAN ATA'YA ZİYARET

Milli egemenliğin sembolü olan TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'de tarihi bir gün yaşanıyor. Tören alanındaki son durumu ve beklenen misafirleri aktaran A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, "Önümüzdeki dakikalar içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanının buraya ziyaret gerçekleştirmesini bekliyoruz. Numan Kurtulmuş'la beraber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi parti genel başkanları ve kuvvet komutanlarıyla birlikte birçok insanın buraya gelmesini bekliyoruz" sözleriyle devletin zirvesinin Anıtkabir'de buluşacağını ifade etti.

ASLANLI YOL'DA YÜRÜYÜŞ VE KARANFİL DETAYI

Resmi törenin saat 09.15'te başlayacağını belirten Gültekin, Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyetin Aslanlı Yol'dan yürüyüşlerini gerçekleştireceğini söyledi. Törenin akışına dair önemli bilgiler veren Gültekin, "Numan Kurtulmuş'un özellikle mozoleye kırmızı karanfiller bırakmasını bekliyoruz. Burada mozoleye çelenk ve kırmızı karanfiller bıraktıktan sonra da Misak-ı Milli Kulesi'ne giderek bugünün anlam ve önemine ilişkin notlarını yazacaklar, paylaşacaklar" ifadelerini kullandı. Bu anlamlı törenlerin ardından Anıtkabir'in tamamen ziyaretçilere ve çocuklara açılacağı vurgulandı.

YAĞMURA RAĞMEN MİLLİ COŞKU VE DÜNYA ÇOCUKLARINA MESAJ

Sabahın erken saatlerinde yağışlı havaya aldırış etmeyen çocukların oluşturduğu renkli görüntülere de değinen Gültekin, "Çocuklar Türk bayraklarıyla Ankara'daki bu yağışlı havaya rağmen Milli Eğitim Bakanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etmişlerdi" sözleriyle güne damga vuran o anları aktardı. 23 Nisan'ın sadece Türkiye'de kutlanmasına rağmen tüm dünya çocuklarına atfedilmiş eşsiz bir bayram olduğuna dikkat çeken Gültekin, "Özellikle son dönemde yaşanan savaşlardan, soykırımdan dolayı birçok çocuk hayatını kaybederken, bugünün anlam ve önemi aslında bizler için bir kez daha ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Biz yetişkinler de her ne kadar büyümüş de olsak, bu bayramı coşkuyla çocuklarla birlikte kutlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

09:25

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Meclis'in 106'ncı gurur yılında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Pervin Buldan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM idari personeli otobüsle Anıtkabir'e geçti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında devlet erkanı, Anıtkabir’de düzenlenen törende bir araya geldi. Törene katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Milli egemenliğin simgesi olan bu anlamlı günde, Atatürk ve silah arkadaşları saygıyla anıldı.

 

 

 

09:17

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN 23 NİSAN MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz ve sevgili yavrularımız, 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'mizin kuruluş adımlarının atıldığı, milli egemenliğimizin ilan edildiği ve gelecek nesiller düşünülerek çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır. Sevgili çocuklar, bayram sizindir, Meclis sizindir, memleket sizindir. Fakat daha önemlisi, bugünden yarına geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecektir. Unutmamalıyız ki egemenlik milletindir. Temsil millet adınadır. Siyaset millet içindir. Cumhuriyet milletle güçlenir. Meclis milletle anlam kazanır. Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisin kurucu kadrolarını, istiklal uğruna can veren şehitlerimizi, fedakarlık gösteren gazilerimizi ve millet iradesine emek vermiş tüm milletvekillerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

