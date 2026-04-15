İsrail ve ABD başlattı: Tarihin en büyük enerji ve gıda krizi kapıda!

İsrail'in bölgedeki emelleri doğrultusunda ABD desteğiyle başlattığı askeri harekat, küresel ekonominin şah damarı olan Hürmüz Boğazı'nı tam bir kördüğüme çevirdi. 28 Şubat'tan bu yana süregelen çatışmalar, boğazda "çifte abluka" krizine yol açtı. İran, Washington safındaki gemilerin geçişini engellerken; ABD ise İran çıkışlı gemileri kıskaca almış durumda. Bu stratejik kilitlenme, haftalardır süren enerji ve gıda krizini artık bir "felaket" seviyesine taşıdı.

FAO'DAN KORKUTAN UYARI: "TARIMSAL FELAKET" YOLDA

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), krizin sadece yakıtla sınırlı kalmayacağını ilan etti. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın; gübre ve enerji ihracatını baltalayarak gıda fiyatlarını astronomik seviyelere çıkaracağı öngörülüyor. Uzmanlar, düşen ürün verimiyle birlikte dünyanın modern tarihin en büyük tarım felaketiyle yüzleşebileceği konusunda birleşiyor.